Голикова рассказала о начале летней оздоровительной кампании

Детская летняя оздоровительная кампания на этой неделе стартовала в пяти регионах: Сахалинской, Иркутской, Ленинградской областях, Красноярском крае, и республике Бурятия, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием руководителей регионов в пятницу, 26 июня. Она также подчеркнула, что до 1 июля детские лагеря начнут работу еще в девяти субъектах - республиках Башкортостан, Карелия, Краснодарском крае, Белгородской, Вологодской, Кировской, Костромской, Оренбургской и Ростовской областях.

Вице-премьер напомнила, что каждый регион самостоятельно утверждает сроки начала оздоровительной кампании. Также местные власти отвечают за оказание медицинской помощи детям и работникам организации отдыха в случае выявления новой коронавирусной инфекции.

"Из-за непростой эпидемиологической ситуации, правительством был принят комплекс мер, чтобы дети смогли отдохнуть этим летом, не подвергая риску свое здоровье", - сказала Голикова, обратившись к руководителям регионов, которых попросила помочь организациям отдыха детей открыться с учетом требований Роспотребнадзора. Также она рекомендовала им проинформировать граждан о начале летней оздоровительной кампании, в том числе об открытии детских лагерей.