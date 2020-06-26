На Камчатке браконьеры пойдут под суд из-за краснокнижных кречетов

На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей краевого центра 1950, 1968 и 1970 годов рождения. Их обвиняют в незаконной добыче и содержании краснокнижных кречетов (часть 3 статьи 258.1 УК РФ).

По версии следствия, с сентября по декабрь прошлого года они незаконного приобрели и содержали 22 птицы в квартире и гараже в Петропавловске-Камчатском. Тем самым государству был причинен ущерб на сумму более 44 миллионов рублей.

"В жилищах изъято значительное количество средств совершения преступлений: различные приспособления для содержания, хранения в неволе добытых птиц, кормления и перевозки", - сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем будет передано в суд.

Справка "РГ"

Кречет - хищная птица семейства соколиных. Вес взрослого самца достигает одного килограмма, самки - двух. Вид занесен в Красную книгу Камчатки, России и Красный список Международного союза охраны природы. Из-за браконьеров и индустриализации мест обитания популяция птиц стремительно сокращается. На Камчатке кречет обитает на охраняемых природных территориях: в Кроноцком и Корякском государственных заповедниках. Подсчитать, сколько соколов осталось в природе, невозможно, так как они гнездятся в труднодоступных местах.