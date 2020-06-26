Путин поручил увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке

Президент поручил правительству в трехмесячный срок утвердить национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Об этом говорится в указе, который подписал глава государства.

После утверждения нацпрограммы в течение трех месяцев следует внести в президентский совет по стратегическому развитию и национальным проектам предложения о включении в нацпроекты мероприятий, касающихся социально-экономического развития Дальнего Востока.

Необходимо обеспечить превышение среднероссийских показателей темпа роста жизни и показателей экономического развития. В частности, предусмотреть увеличение годового объема жилищного строительства в 1,6 раза до 2024 года. Одна из задач на период до 2035 года - прекратить миграционный отток.