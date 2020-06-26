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26.06.2020 10:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сахалинец похитил 8,7 миллиона рублей и потратил их на ставки

Текст: Юлия Гарднер

В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого является 24-летний бывший сотрудник салона сотовой связи. Его обвиняют в присвоении и растрате в особо крупном размере.

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По версии следствия, в ноябре 2018 года он устроился на должность специалиста по продажам и обслуживанию. В его обязанности входило в том числе проведение финансовых операций, контроль и сохранение вверенного ему имущества.

Воспользовавшись свободным доступом к деньгам, молодой человек благодаря компьютерной программе за восемь дней перевел выручку на свою карту.

"Таким образом, фигуранту удалось присвоить денежные средства фирмы в размере восьми миллионов 750 тысяч рублей. Украденные средства он истратил на букмекерские ставки", - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Следователи считают, что собрали достаточную доказательную базу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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