В Хабаровске мошенники под видом властей просят денег на борьбу с COVID-19

В Хабаровском крае мошенники от имени правительства рассылают бизнесменам письма с просьбой перечислить деньги на борьбу с коронавирусной инфекцией.

В письмах, подписанных якобы заместителем председателя правительства региона, сообщается, что 810 тысяч рублей требуются для обустройства медицинских палат в больницах.

"Уже известно, что подобные сообщения получили в двух крупных компаниях. Перед этим в фирмы звонили якобы из правительства с предложением поучаствовать в благотворительной акции", - отметили в пресс-службе правительства края.