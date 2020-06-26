В Хабаровском крае экипаж судна посадили на карантин из-за вспышки COVID-19

В Советской Гавани Хабаровского края экипаж рыболовецкого судна посадили на карантин из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В рейсе заболел один человек, теперь там выявлено девять инфицированых, а всего на борту было 21 человек. Заболевшие госпитализированы в больницы, остальные 12 членов экипажа остаются на судне, введен карантин", - приводятся в сообщении слова руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Зайцевой.

Сейчас проводится эпидрасследование. Есть версия, что работники, возможно, не проходили двухнедельную обсервацию. Если вина руководства компании подтвердится, то все материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Всего в Хабаровском крае выявлено 3899 случаев COVID-19. 2088 пациентов выздоровели, 28 скончались.