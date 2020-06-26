Всемирная метеоорганизация заинтересовалась жарой на полюсе холода в РФ

Температуры в Верхоянске могут войти в метеорологическую "книгу рекордов". Жара в 38 градусов на полюсе холода уже заинтересовала специалистов Всемирной метеорологической организации и даже ООН, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Причина такой погоды в Верхоянске - резко континентальный климат Якутии и мощный антициклон с востока", цитирует синоптика РИА Новости.

Представители ВМО обсуждают создание каталога очень редких погодных событий. А температуры в Верхоянске, по словам эксперта, претендуют на то, чтобы войти в список экстремальных рекордов погоды. Предыдущий рекорд был 31 градус.