Новости

На Камчатке браконьеры пойдут под суд из-за краснокнижных кречетов 05:09
В США палата представителей одобрила законопроект демократов о полиции 05:03
Вторая бригада московских врачей прилетела на Камчатку из-за COVID-19 04:29
Трамп объяснил рост числа заболевших COVID-19 успешным тестированием 04:09
На Курилах вулкан Эбеко дважды выбросил пепел 04:08
Всемирная метеоорганизация заинтересовалась жарой на полюсе холода в РФ 04:05
Из Приморья пытались вывезти в Китай атомную подлодку 03:42
Трамп изменил дизайн военных кораблей 03:31
Резервуар с газом взорвался в столице Ирана 03:23
Силовики Ирака накрыли цех по изготовлению ракетных установок 03:06
В Бразилии неизвестный поджог автобус с пассажирами 03:06
Disney изменит тематику аттракциона после обвинений в расизме 02:42
Астронавты НАСА выйдут в открытый космос для замены аккумуляторов на МКС 02:15
Трамп: С Россией иметь дело проще, чем с демократами 01:42
Ученые считают, что полоскание горла полезно для профилактики COVID-19 01:25
Минобороны: 35 иностранных самолетов провели разведку у границ России 01:23
На северо-западе Китая произошло землетрясение 01:04
Похолодание придет в европейскую часть России в начале следующей недели 00:47
Путин рассказал о противниках прямых выплат 00:28
Россия начала экспортировать дезинфекторы-антисептики 00:19
Ученые назвали условие, при котором коронавирус уничтожается за 25 секунд 00:07
Названы российские регионы с самыми дорогими и самыми дешевыми лекарствами 25.06.2020
На экс-министра культуры Мордовии возбудили еще два уголовных дела 25.06.2020
Путин скорректировал порядок рассмотрения вопросов гражданства 25.06.2020
Минздрав одобрил второй российский препарат для лечения COVID-19 25.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
26.06.2020 04:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Всемирная метеоорганизация заинтересовалась жарой на полюсе холода в РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Фото: Виктор Вытольский/ РИА Новости Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Фото: Виктор Вытольский/ РИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Фото: Виктор Вытольский/ РИА Новости

Температуры в Верхоянске могут войти в метеорологическую "книгу рекордов". Жара в 38 градусов на полюсе холода уже заинтересовала специалистов Всемирной метеорологической организации и даже ООН, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: iStock
Похолодание придет в европейскую часть России в начале следующей недели

"Причина такой погоды в Верхоянске - резко континентальный климат Якутии и мощный антициклон с востока", цитирует синоптика РИА Новости.

Представители ВМО обсуждают создание каталога очень редких погодных событий. А температуры в Верхоянске, по словам эксперта, претендуют на то, чтобы войти в список экстремальных рекордов погоды. Предыдущий рекорд был 31 градус.

Общество Общество Ежедневник Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Минфин рассказал об условиях выдачи ипотеки под 6,5%
Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне
Евгений Примаков назначен на должность главы Россотрудничества
Россия обеспечила себя полной линейкой препаратов для лечения COVID-19
Как колледжи будут принимать абитуриентов
"РГ" выбрала самые удивительные адреса для отдыха в России