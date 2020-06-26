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26.06.2020 13:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Более 100 тысяч татарстанцев на дому проголосуют по поправкам

Текст: Олег Корякин (Казань)

В Татарстане с 25 июня началось голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Как сообщает ЦИК РТ, в нем могут принять участие свыше 2,9 миллиона человек. Для них действует 65 территориальных и 2809 участковых избирательных комиссий.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
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Более 101 тысячи жителей республики изъявили желание проголосовать на дому. Для этой категории граждан подготовлены специальные пакеты с бюллетенем, заявлением, авторучкой, маской и перчатками. Содержимое пакетов предварительно дезинфицируется.

Также в республике организовано 427 мобильных площадок. На придомовые территории приезжают специально оборудованные автобусы, также там разворачиваются шатры для голосования.

Что касается стационарных участков, то, как рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, здесь течение дня проводится влажная уборка с дезрастворами.

- В завершении, после того как комиссия отработает, приедет специальная бригада с дезинфекционным оборудованием, она обработает весь участок и подготовит его к следующему дню, - уточнил он.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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