Более 100 тысяч татарстанцев на дому проголосуют по поправкам

В Татарстане с 25 июня началось голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Как сообщает ЦИК РТ, в нем могут принять участие свыше 2,9 миллиона человек. Для них действует 65 территориальных и 2809 участковых избирательных комиссий.

Более 101 тысячи жителей республики изъявили желание проголосовать на дому. Для этой категории граждан подготовлены специальные пакеты с бюллетенем, заявлением, авторучкой, маской и перчатками. Содержимое пакетов предварительно дезинфицируется.

Также в республике организовано 427 мобильных площадок. На придомовые территории приезжают специально оборудованные автобусы, также там разворачиваются шатры для голосования.

Что касается стационарных участков, то, как рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, здесь течение дня проводится влажная уборка с дезрастворами.

- В завершении, после того как комиссия отработает, приедет специальная бригада с дезинфекционным оборудованием, она обработает весь участок и подготовит его к следующему дню, - уточнил он.