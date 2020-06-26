Глава Удмуртии заявил о безопасности избирательных участков в регионе

Глава Удмуртии Александр Бречалов проголосовал по поправкам в Конституцию России. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

- Мое убеждение: проявить свою гражданскую позицию, проголосовать должен каждый, так мы определяем будущее страны, республики, своей семьи, - сказал глава региона.

Он также добавил, что весь процесс голосования на избирательных участках с точки зрения безопасности организован отлично - на входе у людей измеряют температуру, выдают маску и одноразовую ручку.

В безопасности голосования на избирательных участках убедился и председатель госсовета республики Владимир Невоструев. По его словам, в помещениях проведена полная дезинфекция, все представители избирательных комиссий, наблюдатели и граждане обеспечены средствами индивидуальной защиты, включая маску, перчатки, антисептик и одноразовую ручку. Специальная разметка обеспечивает соблюдение социальной дистанции.