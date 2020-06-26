Индустриальный парк "Чапаевск" открыт для новых инвестиций

Переговоры о размещении полиграфического производства на территории индустриального парка "Чапаевск" провело Агентство по привлечению инвестиций Самарской области (АПИ). Потенциальный инвестор в онлайн-режиме задал интересующие вопросы и получил от специалистов исчерпывающие ответы.

Несмотря на продолжающийся режим ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, работа по привлечению инвестиций в регионе не прекращалась. Напротив, она получила новый импульс - онлайн-ресурсы активно применяются в деловом общении, позволяя сократить дистанцию и сэкономить время.

Итоги апреля-мая этого года свидетельствуют, что инвестиционная активность в Самарской области не снизилась. Большинство мероприятий оперативно перенесли в онлайн, удаленно проводятся вебинары, конференции, обучающие тренинги и переговоры.

По данным АПИ, семь масштабных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 24 109 миллиарда рублей и созданием до 2,5 тысяч рабочих мест планируются к запуску в этом году. Шесть инвестпроектов планируют завершить реализацию до конца года. В результате будет создано 1 559 рабочих мест, при этом в рамках реализации данных проектов в экономику области проинвестировано 5 643 миллиарда рублей.

АПИ обеспечивает в режиме "одного окна" сопровождение инвесторов, решивших привлечь средства в Самарскую область, и оказывает поддержку на всех этапах реализации - от подготовки заявки до запуска.

Что касается города Чапаевска, то он получил статус ТОСЭР менее года назад и продолжает активно привлекать инвесторов. Ранее стало известно о намерениях построить в Чапаевске новый высокотехнологичный завод, который привлечет в город дополнительные сто миллионов рублей в виде капиталовложений. За неделю до этого было подписано трехстороннее соглашение с инвестором, который планирует реализовать проект по производству бытового и промышленного отбеливателя, дезинфектанта и средств очистки и обеззараживания воды. Заявленный объем инвестиций составляет 97,8 миллиона рублей.

Первым резидентом территории опережающего развития "Чапаевск" стал завод химикатов, который планирует создать производство моющих, чистящих и дезинфицирующих средств.

Территория опережающего развития предоставляет для резидентов набор льгот по уплате обязательных сборов и налогов, зачисляемых в местные бюджеты. Помимо этого статус индустриального парка позволяет создать инфраструктуру под конкретное производство за счет региона, сэкономив инвестору немало средств.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития Самарской области:

Территории опережающего развития - это дополнительный инструмент разветвленной инфраструктуры для привлечения инвестиций. Режим ТОСЭР действует в двух моногородах Самарской области - Тольятти и Чапаевске. На сегодняшний день в ТОСЭР "Тольятти" - самом крупном ТОРе России, организовано 75 инвесторов. Объем инвестиций оценивается в 41 миллиард рублей, на данный момент из них уже освоены более 10,8 миллиарда рублей, создано более 4,5 тысячи рабочих мест.