Индустриальный парк "Чапаевск" открыт для новых инвестиций

Новости

Суд взыскал 129 млн рублей с фигурантов дела "Седьмой студии" 18:50
В Мурманске установят памятник погибшим в Шереметьево 18:50
"Оренбург" не сможет сыграть против "Краснодара", ему засчитают поражение 18:38
В Конгрессе США откорректируют санкции против "Северного потока-2" 18:34
В Перми двое подростков избили и подожгли прохожего 18:32
Будущих чиновников будут проверять на знание русского языка 18:27
ФК "Сочи" выступил с заявлением о матче с "Ростовом" 18:24
Власти Москвы не согласовали митинг 4 июля 18:09
В Роспотребнадзоре рассказали об использовании обеззараживающих ламп 18:08
Мишустин: Стремимся сделать условия для ведения бизнеса в РФ комфортными 17:57
Сотрудник ядерного центра в Сарове арестован по делу о мошенничестве 17:55
Бой Поветкин - Уайт состоится 22 августа в Брентвуде 17:54
Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent 17:51
Президент Болгарии: Премьер создает стране имидж бандитского государства 17:43
Композитор Алексей Рыбников принял участие в голосовании по поправкам к Конституции 17:40
Испанские вирусологи: Коронавирус был в Европе еще в марте 2019 года 17:33
Mercedes-Benz отзовет в России более 4 тысяч автомобилей 17:30
На Кубани в первый день проголосовали свыше 412 тысяч человек 17:25
В Крыму суд приостановил скандальную стройку у подножия Кара-Дага 17:15
Более 350 тысяч жителей Татарстана проголосовали по поправкам 17:14
Путин поручил увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке 17:11
Появилось видео допроса жительницы Астрахани, замуровавшей сына в бетон 17:10
На дорогах Москвы образовались пробки 17:03
Путин обратится к выпускникам с речью 17:02
Володин возложил цветы к памятнику Примакова 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
26.06.2020 18:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Индустриальный парк "Чапаевск" открыт для новых инвестиций

Текст: Наталья Саванкова (Самара)
Переговоры о размещении полиграфического производства на территории индустриального парка "Чапаевск" провело Агентство по привлечению инвестиций Самарской области (АПИ). Потенциальный инвестор в онлайн-режиме задал интересующие вопросы и получил от специалистов исчерпывающие ответы.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Несмотря на продолжающийся режим ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, работа по привлечению инвестиций в регионе не прекращалась. Напротив, она получила новый импульс - онлайн-ресурсы активно применяются в деловом общении, позволяя сократить дистанцию и сэкономить время.

Фото: Георгий Субботин/ РГ
В Самарской области для инвесторов созданы максимально удобные условия

Итоги апреля-мая этого года свидетельствуют, что инвестиционная активность в Самарской области не снизилась. Большинство мероприятий оперативно перенесли в онлайн, удаленно проводятся вебинары, конференции, обучающие тренинги и переговоры.

По данным АПИ, семь масштабных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 24 109 миллиарда рублей и созданием до 2,5 тысяч рабочих мест планируются к запуску в этом году. Шесть инвестпроектов планируют завершить реализацию до конца года. В результате будет создано 1 559 рабочих мест, при этом в рамках реализации данных проектов в экономику области проинвестировано 5 643 миллиарда рублей.

АПИ обеспечивает в режиме "одного окна" сопровождение инвесторов, решивших привлечь средства в Самарскую область, и оказывает поддержку на всех этапах реализации - от подготовки заявки до запуска.

Фото: Георгий Субботин/ РГ
В Самарской области реализуют инвестпроекты на семь миллиардов рублей

Что касается города Чапаевска, то он получил статус ТОСЭР менее года назад и продолжает активно привлекать инвесторов. Ранее стало известно о намерениях построить в Чапаевске новый высокотехнологичный завод, который привлечет в город дополнительные сто миллионов рублей в виде капиталовложений. За неделю до этого было подписано трехстороннее соглашение с инвестором, который планирует реализовать проект по производству бытового и промышленного отбеливателя, дезинфектанта и средств очистки и обеззараживания воды. Заявленный объем инвестиций составляет 97,8 миллиона рублей.

Первым резидентом территории опережающего развития "Чапаевск" стал завод химикатов, который планирует создать производство моющих, чистящих и дезинфицирующих средств.

Территория опережающего развития предоставляет для резидентов набор льгот по уплате обязательных сборов и налогов, зачисляемых в местные бюджеты. Помимо этого статус индустриального парка позволяет создать инфраструктуру под конкретное производство за счет региона, сэкономив инвестору немало средств.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития Самарской области:

Территории опережающего развития - это дополнительный инструмент разветвленной инфраструктуры для привлечения инвестиций. Режим ТОСЭР действует в двух моногородах Самарской области - Тольятти и Чапаевске. На сегодняшний день в ТОСЭР "Тольятти" - самом крупном ТОРе России, организовано 75 инвесторов. Объем инвестиций оценивается в 41 миллиард рублей, на данный момент из них уже освоены более 10,8 миллиарда рублей, создано более 4,5 тысячи рабочих мест.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин может выступить с обращением к гражданам накануне голосования
В Минтрансе назвали сроки открытия международного авиасообщения
За сутки в России подтверждено 6 800 случаев COVID-19 в 85 регионах
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
О чем рассказал Владимир Путин в обращении к россиянам
Павел Крашенинников: Поправки в Конституцию усилят соцзащиту граждан