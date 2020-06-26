Куда поехать на выходные в Башкирии

В Башкирии, наконец, открыли пляжи и разрешили загорать без масок. На следующей неделе, с 29 июня, начнут работать санатории, профилактории, пансионаты и дома отдыха. Туристический сезон в республике можно будет официально считать открытым. У многих людей отпуск на море в этом году сорвался. Однако и в Башкирии есть места, которые могут составить достойную конкуренцию самым знаменитым курортам мира. Корреспондент "РГ" проехала по югу Башкирии и посмотрела, где можно качественно отдохнуть за сравнительно небольшие деньги.

Священная гора

Маршрут трехдневного путешествия мы проработали заранее, ведь с нами были дети. Первой точкой стала одна из древнейших на земле гор Торатау. Ее возраст - около 285 миллионов лет. Когда-то этот шихан был коралловым рифом, поэтому он полностью состоит из окаменевших останков моллюсков, водорослей и кораллов.

Говорят, в древние времена, на Торатау поднимались только шаманы, которые общались с духами и совершали языческие обряды. Здесь же хоронили и праведников. Сейчас на эту красоту может посмотреть каждый желающий. Опытные туристы советуют взбираться на Торатау на рассвете, когда люди еще спят, и кажется, что духи спускаются с небес на вершину.

У подножия стало ясно, почему гору назвали "Торатау" (в переводе с башкирского "крепость-гора"). Она выглядит неприступной. Со стороны подъездной дороги, где установлена арка, взобраться на шихан сложно: склон крутой, земля и камни осыпаются под ногами. Идти приходится по шатким валунам, рискуя соскользнуть вниз.

Подъем по крутому склону с периодическими остановками занял почти час. Но оно того стоило. На вершине открылся потрясающий вид на Змеиное озеро (Тугар-Салган) и бескрайние просторы полей и лесов.

Позже мы узнали, что к вершине Торатау ведут несколько тропинок: самый пологий подъем с левой лесистой стороны. Жаль только, что никаких указателей не было. Про установку здесь лестницы для удобства и безопасности посетителей тоже никто не подумал.

Доступно и бесплатно

Далее мы направились к пещерам, расположенным около села Ишеево Ишимбайского района. Это место привлекает туристов своей доступностью: подъехать можно практически вплотную. Тут же течет родник, а рядом - подходящая для пикника поляна.

Идеальное время для прогулки по Ишеевским пещерам - жаркий летний день. Здесь есть небольшие светлые гроты, где можно укрыться от зноя. В одной из длинных пещер мы обнаружили подземные ручьи.

Следующим пунктом нашего путешествия стала скала Калим-Ускан, которой также можно любоваться совершенно бесплатно. Но сначала нужно доехать: к ней ведет дорога республиканского значения Стерлитамак-Белорецк, которую кажется, никогда не ремонтируют - сплошные ямы и колдобины. Кроме того, в этом году мост через речку Сикася закрыли на ремонт: приходится пересекать ее на автомобилях вброд. Некоторые туристы, решив не рисковать, предпочли добираться до памятников природы пешком: до скалы Калим-Ускан от моста около пяти километров.

Посмотреть на величественную гору, которая 100-метровой стеной нависает над дорогой, стоит обязательно. Смельчаки забираются по узкой тропинке прямо на вершину, откуда по легенде в давние времена из-за неразделенной любви сбросился юноша по имени Калим. Так и появилось название скалы ("ускан" переводится как "упал").

Здесь проходят соревнования альпинистов. Обычных же туристов привлекает пещера Салавата Юлаева, расположенная на высоте около шести метров над землей. Попасть в пещеру можно по приставной деревянной лестнице. Сначала оказываешься в широком входном гроте, который, к сожалению, весь изрисован и исписан туристами. Затем через небольшой проход можно залезть на верхние этажи. Но стоит помнить: здесь никто не следит за безопасностью. Каждый отвечает сам за себя.

В пяти километрах от скалы Калим-Ускан находится живописный каскадный водопад Кук-Караук. Шум падающей воды слышен уже на дороге. Чистейшие ледяные струи разбиваются о камни, создавая неповторимую атмосферу прохлады и свежести. Что может быть лучше в летний день? Главное - не забывать об осторожности и не поскользнуться на мокрых камнях. К сожалению, пока что никто не взялся за благоустройство этого удивительного водопада и не соорудил мостиков и лестниц, чтобы люди могли любоваться памятником природы без риска для жизни и здоровья.

Как на курорте

Следующим пунктом нашего путешествия стало Нугушское водохранилище, которое считается одной из главных достопримечательностей республики. Дорога до него от водопада Кук-Караук заняла около двух с половиной часов.

Приезжают сюда не только ради того, чтобы искупаться, но и полюбоваться на окружающие водоем горы и поросшие лесом скалы, прокатиться по окрестностям верхом на лошади либо проехаться на велосипеде. Здесь огромное количество турбаз.

Нам повезло забронировать домик. Удовольствие это не из бюджетных: домик на четверых обошелся в пять тысяч рублей в сутки. База отдыха имеет развитую инфраструктуру как на курортах черноморского побережья: есть и детская площадка, и тренажеры, и пляж, и многочисленные кафе. Сложно было пройти и мимо водных развлечений: катамаранов, катеров, гидроциклов. Единственный минус - турбазы популярны у молодежи, которая предпочитает днем спать, а ночью слушать громкую музыку.

К Мурадым-бабаю

Конечной точкой трехдневного путешествия стало Мурадымовское ущелье, что в полутора часах пути от Нугуша. Нам вновь повезло: накануне приезда природный парк открыли для посещения, 100 рублей входной билет. Сложно описать атмосферу этого места: пьянящий аромат трав, первозданная красота заросшего папоротниками ущелья, грозная мощь нависающих скал. Кому-то эти виды напоминают парки Сочи и Кисловодска, кому-то - горы Турции.

Здесь множество пещер, но на тот момент посетить можно было только Новомурадымовскую.

- Я видел слона и лебедя, а еще Мурадым-бабая! - хвастался сын, взахлеб рассказывая о кальцитовых натеках, которые заметил во время экскурсии на стенах пещеры. - А еще я загадал желание в гроте Добрых фей!

Прогулка стоит 300 рублей с человека. Всем посетителям выдают каски с фонариками и сапоги. Правда, детей младше семи лет в пещеры не пускают. Они просто не смогут до нее добраться, объяснили местные гиды.

Домой мы вернулись уставшие, но довольные: выполнили всю запланированную программу, получили массу впечатлений и еще раз убедились: Башкирия - настоящий рай для туристов.

Полезная книжка

Советы для тех, кто собрался в горы:

- Зарегистрировать поход в МЧС.

- Взять с собой средства для подачи сигналов: свистки, ракетницы, топор, фонарик и спички для экстренных случаев, а также газовую горелку.

- Позаботиться о теплой и непромокаемой одежде. Подобрать удобную обувь.

- Передвигаться по камням осторожно: нужно удостовериться, что они надежно закреплены.

- Не залезать на скалы без спецподготовки и снаряжения.

- Использовать аэрозоли от клещей.

- Взять с собой аптечку.

- Не есть незнакомые дикорастущие ягоды, грибы и травы.

Цифра

784 километра за три дня проехал корреспондент "РГ" в автопутешествии по югу Башкирии.