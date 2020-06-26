Матч "Тамбов" - "Зенит" в Нижнем Новгороде пройдет без зрителей

Матч 25-го тура РПЛ между "Тамбовом" и "Зенитом", который состоится в Нижнем Новгороде 1 июля, пройдет без зрителей.

Как сообщается на официальном сайте хозяев встречи, такое решение было принято руководством Нижегородской области.

"В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, правительством Нижегородской области принято решение провести матч 25-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Тамбов" - "Зенит", который состоится 1 июля на стадионе "Нижний Новгород", без зрителей", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о допуске до 10% зрителей на стадионы при положительном решении со стороны местных властей.

Также сообщается, что матч не смогут посетить представители СМИ. Исключение будет сделано лишь для представителей основного вещателя и сотрудников пресс-служб клубов, аккредитованных в "чистую" зону, согласно требованиям регламента возобновления текущего сезона.

"Тамбов" проводит матчи в Нижнем Новгороде из-за реконструкции местного стадиона. Ранее он проводил матчи в Саранске, но затем было принято решение о проведении игр в Нижнем Новгороде до конца нынешнего сезона.