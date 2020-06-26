Медиков наградили орденами, машинами и вертолетом

В Уфе состоялся медицинский парад. По улицам города прошли около 500 человек - врачи, медсестры, фельдшеры, лаборанты со всех концов Башкирии, студенты-медики и волонтеры.

Все они находятся на переднем крае борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Над их головами развевались флаги с названиями больниц и поликлиник, в которых они трудятся.

Глава республики Радий Хабиров передал ключи от 21 машины скорой медицинской помощи главным врачам десяти больниц республики. А санитарная авиация Башкортостана пополнилась новым российским вертолетом "Ансат" с медицинским модулем.

А лучшим из лучших глава республики вручили государственные награды. Среди них - известные на всю республику врачи, например, хирург Мажит Нартайлаков, который стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.

Впервые был вручен орден Григория Аксакова, учрежденный в конце 2019 года в честь первого губернатора Уфимской губернии, сына знаменитого русского писателя Сергея Аксакова. Наградой удостаиваются те, кто ведет плодотворную государственную, общественную и благотворительную деятельность.

Среди первых кавалеров ордена - депутат госсосбрания - курултая республики акушер-гинеколог Римма Утяшева, корифей башкирской медицины хирург Виль Тимербулатов, ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов, старшая медсестра Белорецкой больницы Дина Мансурова, старшая медсестра Сибайской больницы Наталья Ширшова, главврач Республиканского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров. Среди награжденных и врач из Нефтекамска Дамир Фазлетдинов, который продолжает трудиться, несмотря на то, ему уже идет девятый десяток.

- Более четырех тысяч врачей пришли на помощь больным с COVID. Настоящее "боевое крещение" приняли наши студенты-медики, - подчеркнул Радий Хабиров. - Еще не успев получить дипломы, они вышли на дежурство в уфимские больницы и наравне с опытными коллегами спасали человеческие жизни. Конечно, это был вызов не только врачам-инфекционистам, а всей системе здравоохранения. Она достойно, с честью выдержала и сейчас выдерживает это тяжелейшее испытание".

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.