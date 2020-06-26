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26.06.2020 14:52
Проект: В регионах

На Красной площади в Чебоксарах открыли уникальный детский парк

Текст: Сергей Кирсанов
Большой детский парк появился в столице Чувашии на территории Красной площади после реконструкции.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Новое пространство стало подарком жителям и гостям столицы республики к вековому юбилею Чувашской автономии.

- Парк входит в общий проект реконструированной Красной площади, которую мы открываем в день юбилея республики. Это уютное место для детей и их родителей. Здесь европейское оборудование, адаптированное для инклюзивной среды. Уверен, концепция брендового урбанизма с безвозмездным участием известных корпораций станет традицией нашего региона, - отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Площадка была возведена благодаря государственно-частному партнерству администрации столицы Чувашии и федерального банка.

Новый парк будет интересен детям разных возрастов и разных возможностей здоровья. Например, для подростков создали искусственный холм, на который можно забраться и по лестнице, и по траве, и по скалолазной стенке. Для малышей оборудована отдельная территория с маленькой горкой и зоной для игр с песком летом и снегом зимой. Детям дошкольного и школьного возраста сделали большую площадь с подвесным мостом между двумя островами, тарзанкой, большими шагами, батутом и качалкой, предназначенной для детей с ограничениями опорно-двигательного аппарата.

По словам управляющего региональным отделением банка Сергея Анисимова, решение об участии в строительстве детского инклюзивного парка на Красной площади было принято два года назад.

- Уверяю, что площадки такого уровня больше нет нигде в Чувашии! Это европейское оборудование высочайшего качества, адаптированное для того, чтобы в одном месте могли играть дети с разными возможностями здоровья. И я очень рад, что мы смогли сделать свой весомый вклад в развитие не только экономики, но и благоустройства республики, - добавил Анисимов.

Напомним, реконструкция Красной площади и Чебоксарского залива стоимостью 1,2 миллиарда рублей стала возможной благодаря поддержке правительства Чувашии и федеральной субсидии, выделенной в рамках программы "Развитие культуры и туризма".

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