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26.06.2020 17:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сотрудник ядерного центра в Сарове арестован по делу о мошенничестве

Текст: Яна Шамаева

В Сарове арестован заместитель главного инженера одного из конструкторских бюро федерального государственного унитарного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Сотрудник был ответственным лицом за реализацию проектов капитального строительства в рамках федеральных целевых программ, организацию работ по обслуживанию зданий и сооружений, организацию проектирования, подготовку процедур на поставку оборудования и выполнение строительно-монтажных работ.

В 2019 году госкорпорация объявила аукцион на поставку оборудования для ФГУП. Зная об этом, он решил похитить деньги, предназначенные для оплаты услуг. Главный инженер вступил в преступный сговор с группой лиц и разработал план похищения 145,9 миллиона рублей. Однако служебная проверка показала, что стоимость поставляемых станков завышена на 71,5 миллиона рублей, а само оборудование не соответствует техническому заданию и не может применяться на производстве.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК России "Покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, арестованный - заместитель главного инженера, который работал в Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Сарове Нижегородской области.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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