В Набережных Челнах собака напала на 11-летнюю девочку

В Набережных Челнах собака породы американская акита напала на 11-летнюю девочку. По этому факту возбуждено уголовное дело.

В СУ СК России по РТ уточняют, что инцидент произошел возле остановки общественного транспорта. Собака набросилась на ребенка и укусила за подбородок. Девочка потеряла сознание.

Хозяйка собаки сама вызвала бригаду скорой помощи, а также позвонила родителям пострадавшей. Девочку доставили в больницу и экстренно прооперировали.

По предварительным данным, женщина гуляла с собакой без поводка и намордника. Следствие продолжается.