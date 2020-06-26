В нижегородском лесу обнаружили большую свалку химотходов

Большая свалка химических отходов обнаружена около поселка Золино Володарского района Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора по Нижегородской области и республики Мордовия.

Специалисты ведомства обнаружили более 70 двухсотлитровых емкостей и около 40 канистр с различными химическими жидкостями. Часть отходов вылилась на землю. Росприроднадзор проводит административное расследование, взяты пробы отходов и почвы.

Жители области, которые обнаружили свалку, в соцсетях утверждают, что на канистрах имеются надписи "отходы ацетонитрила", а газоанализатор зафиксировал наличие в воздухе формальдегида и ароматических углеводородов.