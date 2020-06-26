В Орске очаг коронавирусной инфекции выявили на рынке "Авангард"

Во втором по величине городе Оренбуржья - Орске - крупным очагом заболеваемости COVID-19 стал рынок "Авангард". Как сообщило в пятницу министерство здравоохранения области, на сегодня там выявлено 30 заболевших, у десяти из них диагностирована пневмония.

- В подавляющем большинстве это продавцы мясного и овощного павильонов, - уточнили в ведомстве.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на днях городские власти приняли решение прекратить работу продуктовых павильонов. Однако сегодня недовольные торговцы выложили в сеть видеоролик с требованием открыть рынок. Предприниматели утверждают: первоначально им было обещано, что после обработки торговых площадей и сдачи тестов на коронавирус они смогут продолжить работу. Но павильоны закрыты до сих пор, хотя за аренду бизнесмены заплатили, товар портится, а люди остались без заработка.

Администрация Орска на своей странице в Instagram сообщила, что сложившееся положение обсуждалось на заседании городского оперативного штаба.

- За сутки - 32 новых подтвержденных диагноза COVID-19. Такого роста у нас еще не было, - констатировал глава города Василий Козупица. - Много случаев выявлено среди продавцов рынка "Авангард". Пока закрыты только продуктовые павильоны, но, если тенденция сохранится, нам придется закрыть весь рынок. Продавцы игнорировали требования защиты, заболели, заразили коллег, в итоге без работы остались и они сами, и те, кто был рядом. Ситуация на рынке "Авангард" должна стать примером для всех.

В региональном минздраве также подчеркнули, что все противоэпидемические мероприятия на рынке организованы для исключения дальнейшего распространения заболевания и сохранения здоровья жителей. В ведомстве призвали участников видеосюжета уйти на самоизоляцию и не подвергать риску себя и окружающих.