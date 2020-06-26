В Перми двое подростков избили и подожгли прохожего

Следственный комитет предъявил обвинение двум 14-летним жителям Перми, которых подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью).

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием установлено, что подростки, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, поссорились с ранее незнакомым местным жителем. Догнав мужчину у подъезда дома, где тот проживал, несовершеннолетние напали на него, сбили с ног и нанесли множественные удары руками и ногами по голове и телу, после чего подожгли свою жертву. Потерпевший скончался на месте от закрытой черепно-мозговой травмы и ожогов тела.

В настоящее время оба подростка задержаны, в ходе допросов подтвердили свою причастность к совершению преступления. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.