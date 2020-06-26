Новости

Суд взыскал 129 млн рублей с фигурантов дела "Седьмой студии" 18:50
В Мурманске установят памятник погибшим в Шереметьево 18:50
"Оренбург" не сможет сыграть против "Краснодара", ему засчитают поражение 18:38
В Конгрессе США откорректируют санкции против "Северного потока-2" 18:34
В Перми двое подростков избили и подожгли прохожего 18:32
Будущих чиновников будут проверять на знание русского языка 18:27
ФК "Сочи" выступил с заявлением о матче с "Ростовом" 18:24
Власти Москвы не согласовали митинг 4 июля 18:09
В Роспотребнадзоре рассказали об использовании обеззараживающих ламп 18:08
Мишустин: Стремимся сделать условия для ведения бизнеса в РФ комфортными 17:57
Сотрудник ядерного центра в Сарове арестован по делу о мошенничестве 17:55
Бой Поветкин - Уайт состоится 22 августа в Брентвуде 17:54
Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent 17:51
Президент Болгарии: Премьер создает стране имидж бандитского государства 17:43
Композитор Алексей Рыбников принял участие в голосовании по поправкам к Конституции 17:40
Испанские вирусологи: Коронавирус был в Европе еще в марте 2019 года 17:33
Mercedes-Benz отзовет в России более 4 тысяч автомобилей 17:30
На Кубани в первый день проголосовали свыше 412 тысяч человек 17:25
В Крыму суд приостановил скандальную стройку у подножия Кара-Дага 17:15
Более 350 тысяч жителей Татарстана проголосовали по поправкам 17:14
Путин поручил увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке 17:11
Появилось видео допроса жительницы Астрахани, замуровавшей сына в бетон 17:10
На дорогах Москвы образовались пробки 17:03
Путин обратится к выпускникам с речью 17:02
Володин возложил цветы к памятнику Примакова 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
26.06.2020 18:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми двое подростков избили и подожгли прохожего

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Следственный комитет предъявил обвинение двум 14-летним жителям Перми, которых подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью).

На Кубани супругов осудили на 32 года за убийство почтальона

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием установлено, что подростки, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, поссорились с ранее незнакомым местным жителем. Догнав мужчину у подъезда дома, где тот проживал, несовершеннолетние напали на него, сбили с ног и нанесли множественные удары руками и ногами по голове и телу, после чего подожгли свою жертву. Потерпевший скончался на месте от закрытой черепно-мозговой травмы и ожогов тела.

В настоящее время оба подростка задержаны, в ходе допросов подтвердили свою причастность к совершению преступления. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия Преступления Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин может выступить с обращением к гражданам накануне голосования
В Минтрансе назвали сроки открытия международного авиасообщения
За сутки в России подтверждено 6 800 случаев COVID-19 в 85 регионах
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Что известно о деле с пятью младенцами, найденными в московской квартире
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством