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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России появится общий реестр кружков для школьников

Текст: Ольга Журман, Айгуль Камаева, Татьяна Кузнецова
С первого июля начнется соревновательный этап Первого Всероссийского конкурса кружков. Пройдет и олимпиада для школьников. Наверняка среди их участников и победителей окажутся будущие ученые. И, не исключено, именно с их помощью наша страна станет одной из пяти ведущих государств мира по научным исследованиям и разработкам.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Именно такая цель - подняться на эту высоту в научном рейтинге - поставлена перед национальным проектом "Наука". Корреспонденты "РГ" узнали, как в российских регионах развивают интерес детей к науке. Этим занимается объединение Национальная технологическая инициатива (НТИ). Организация создала Кружковое движение, которое и запускает конкурс. Так кто же на него собирается?

Башкирия: ставка на коворкинг-центры

В Башкортостане сегодня техническим творчеством занимаются 37 тысяч детей в возрасте от 5 до 18 лет. Работают 24 учреждения дополнительного образования технической направленности.

В 2017 году на трех площадках технопарков был создан Кванториум Башкортостан. В течение следующих двух лет заработали десять новых детских технопарков. В этом году на условиях софинансирования будут запущены два мобильных кванториума, в следующем - еще один. Кроме того, на 2021 год запланировано создание еще одной площадки Кванториума в Стерлитамаке.

А 2019 году в республике благодаря национальному проекту "Образование" открыли региональный центр развития талантов "Аврора", работающий по модели образовательного центра "Сириус". Помимо основных направлений "Наука", "Искусство" и "Спорт" в нем действуют восемь уникальных технологических лабораторий по ведущим направлениям Национальной технологической инициативы.

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Представители Башкирии весьма достойно выступают на различных состязаниях. Так, в декабре 2019 года в Уфе впервые прошел финал олимпиады кружкового движения НТИ.Junior - командного инженерного соревнования для школьников пятых-седьмых классов. В его отборочных этапах приняли участие более двух тысяч детей, в финале же соревновались около 100 ребят не только из Башкортостана, но и из Челябинской, Тюменской областей и Пермского края.

А для подготовки школьников к Олимпиаде НТИ в республике были организованы более 15 площадок.

Одно из направлений организации научного творчества детей - формирование коворкинг-центров. "И они уже появились в ряде районов нашей республики, - сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. - Мы поставили задачу, чтобы аналогичная структура заработала в каждом муниципалитете. И заниматься научно-техническим творчеством могли абсолютно все дети".

Алтай: детские технопарки

В Алтайском крае технологическим творчеством занимаются около 25 тысяч детей. А кружки технической и естественнонаучной направленности работают в 82 из 98 бюджетных учреждений дополнительного образования.

Двенадцать лет назад в регионе был открыт детский технопарк, а в прошлом году запустили и мобильный технопарк для детей из отдаленных сел. Кроме того, юные жители края занимаются в Центре детского научного и технического творчества "Наследники Ползунова" при техническом университете и в кружках при школах и вузах, входящих в Ассоциацию образовательной робототехники.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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"Технических кружков у нас много, - подтвердил корреспонденту "РГ" министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. - Есть уникальные - например, судомодельный кружок в Красногорском районе, который благодаря мастерству педагога очень популярен у ребят уже больше тридцати лет. Сегодня наши кружки активно встраиваются в систему НТИ. В этом году мы откроем детские технопарки в двух малых городах и еще один мобильный технопарк, чтобы все технологические инициативы доходили до отдаленных сел и районов".

Сейчас самые "продвинутые" алтайские школяры готовятся к участию в Первом всероссийском конкурсе кружков и олимпиаде для школьников НТИ, и удивлять соперников юные моделисты, робототехники и программисты будут проектами, которые уже реализуются. Так, например, в технопарке "Кванториум.22" ребята создали интерактивный квест по Нагорному парку в Барнауле, и он доступен на интерактивной карте города.

"Чтобы достичь поставленной в нацпроекте "Наука" цели и вывести нашу страну в лидеры по научным исследованиям и разработкам, нам следует научить школьников не только пассивно накапливать знания, но и активно их применять, - убежден Максим Костенко. - И кружковое движение, а также технопарки и детские технические центры позволяют эти навыки развивать. Но, модернизируя систему дополнительного образования, внедряя продвинутые программы, важно не потерять и уникальные, самобытные традиции кружкового движения, которые у нас есть".

Приморье: удивят роботами

В Приморском крае технологическим творчеством занимаются 5,7 тысячи детей. Базой для этого стал инновационный технопарк "Кванториум".

В нем насчитывается несколько квантумов-лабораторий. Геоквантум, VR-квантум - для занятий в виртуальной реальности. Есть квантум промышленного дизайна, робо-, аэро-квантумы, хайтэк-квантум. Одним центром кружкового движения в Приморье считается Дальневосточный федеральный университет. Упор сделан на профессиях будущего - специалиста по работе с данными, проектировщика нейроинтерфейсов, системного инженера морской инфраструктуры, специалиста по точному земледелию, оператора автоматизированных транспортных систем и робототехника, в том числе специалиста по морской робототехнике.

Фото: GettyImages.com
Кружки и секции из школ переехали в Сеть

Об эффективности работы дальневосточных НТИ-кружков можно судить хотя бы по пятой Олимпиаде Кружкового движения НТИ, прошедшей весной 2020 года. В ней приняли участие 1217 школьников из Приморья, и 14 из них стали призерами в различных номинациях.

Что касается предстоящих конкурса и олимпиады, то заявку на участие в них команда Приморья еще не подала. Но, как стало известно "РГ", удивлять жюри скорее всего будут воспитанники Центра развития робототехники - крупнейшего на Дальнем Востоке центра детского технического творчества, в котором обучаются около 1500 школьников в возрасте от пяти до 18 лет.

"Кружковое движение и олимпиада НТИ - социальный лифт для школьников, который помогает сохранить юношеское умение мечтать о свершениях и одновременно напряженно работать над реализацией большой мечты, - считает лидер кружкового движения Национальной технологической инициативы, проректор ДВФУ Дмитрий Земцов. - Если мы сумеем воспитать таких ребят, то выиграем борьбу за поколение технологических лидеров, которая сейчас разворачивается в мире. То будут самостоятельно мыслящие и принимающие решения технологические предприниматели, обладающие навыками управления самыми крупными проектами".

Условия конкурса

Заявку на участие в Первом Всероссийском конкурсе кружков и олимпиаде для школьников можно до 30 июня подать на сайте.

К участию приглашаются кружки по приоритетным направлениям развития науки (искусственный интеллект, интернет вещей, нейро- и нанотехнологии и другие). Кружки технического творчества (авиа- и судомоделирование, робототехника и прочее), кружки углубленного изучения наук (математика, астрономия, физика, биология, химия и так далее). А также неформальные и самоорганизующиеся сообщества технологических энтузиастов, в том числе интернет-сообщества.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Международные олимпиады школьников уходят в Сеть

Соревновательный этап конкурса пройдет по трем номинациям. В номинации "Инструменты быстрого реагирования" кружки представят оригинальные формы проведения занятий и методические приемы, в том числе появившиеся в ответ на пандемию коронавируса. Командам кружков предстоит разработать онлайн-занятие и продемонстрировать использование авторских инструментов и методик.

Номинация "Принимаю вызов" - для кружков, которые в условиях пандемии не только обеспечили стабильную работу, но и открыли новые возможности. Ребята должны представить целостные решения, которые могут быть масштабированы и использованы другими в кризисных ситуациях. В рамках конкурса команды будут соревноваться в решении кейсов.

В номинации "Взгляд в технологическое будущее" от участников принимаются заявки на проведение мероприятий - хакатона, школы, челленджа - которые призваны подготовить школьников к работе с технологиями будущего и воплощению практик будущего. Лучшие мероприятия будут проведены при финансовой и организационной поддержке Кружкового движения НТИ.

Победители определятся в очном туре, проведение которого запланировано на ноябрь-декабрь 2020 года. На заключительный тур кружки-финалисты направят команды от трех до пяти человек с обязательным участием школьников.

По итогам состязаний будут определены лучшие кружки, работа которых направлена на включение школьников в решение реальных технологических задач, подготовку инженеров, новаторов и технологических предпринимателей будущего. К осени 2020 года планируется выпустить общий реестр.

Кстати, прием заявок для участия в первом этапе конкурса (картирование) продлится до 30 июня 2020.

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