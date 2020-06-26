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26.06.2020 15:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Саранске запустили в производство лекарство от COVID-19

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Фото: Пресс-служба завода "Биохимик" Фото: Пресс-служба завода "Биохимик"
Фото: Пресс-служба завода "Биохимик"

В столице Мордовии запустили в производство лекарство от COVID-19. Минздрав РФ одобрил разработанный здесь препарат арепливир - аналог японского фавипиравира, изобретенного для лечения лихорадки Эболы. Его применение сокращает срок заболевания до четырех дней. В Саранске готовы выпускать до миллиона упаковок в месяц, что позволит удовлетворить потребности российских клиник.

Фото: iStock
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Как стало известно "РГ", запрос на регистрацию препарата был подан еще в начале апреля. А в мае начались клинические испытания в больницах Саранска, Москвы, Санкт-Петербурга. Действующее вещество лекарства блокирует размножение вируса в клетке человека. Специалисты считают, что вирусов, устойчивых к этому средству, практически нет.

- Препарат обладает эффективностью в отношении РНК-вирусов, к которым относится и коронавирус COVID-19, - пояснил исполнительный директор саранского завода "Биохимик" Дмитрий Земсков.

Сейчас арепливир находится на этапе завершения клинических исследований, в которых добровольно участвуют 210 пациентов с коронавирусной инфекцией. По результатам третьей фазы исследований его эффективность превысила 90 процентов. Продолжительность заболевания с применением препарата по сравнению с контрольной группой пациентов сокращается с девяти до четырех дней. В биологических пробах 70 процентов больных, принимавших лекарство, уже на четвертый день фиксируется отсутствие вируса. При этом средство высокоэффективно даже вне комплексной терапии - без противовоспалительных препаратов и антибиотиков. Врачи рекомендуют назначать это лекарство пациентам со средней и легкой формой течения болезни в первые 48 часов лечения.

Саранские производители готовы выпускать до одного миллиона упаковок препарата в месяц - это позволит полностью покрыть потребность российских больниц.

Лекарство будет доступно только в стационарах, под надзором врачей. В перспективе препарат может поставляться на экспорт.

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Пандемия коронавируса COVID-19

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