В Уфе увековечили память башкирских фронтовиков и Зои Космодемьянской

В День памяти и скорби в Уфе открыли два очень важных для жителей республики памятника. Это мемориал в память ушедших на фронт Великой Отечественной войны летом 1941 года и бюст Зои Космодемьянской.

Мемориал установили на площади уфимского железнодорожного вокзала. Ансамбль из девяти бронзовых фигур солдат, старика, женщин и детей, одетых в разные национальные костюмы. Их лица кажутся очень знакомыми и родными. Создал мемориал авторский коллектив под руководством скульптора Вадима Кириллова.

Сквер Зои Космодемьянской вновь украшает бюст первой женщины - Героя Советского Союза. Фото: Петр Коннов/РГ

- Мы не случайно выбрали место для памятника именно здесь, на площади перед вокзалом. Отсюда под марш "Прощание славянки" на фронт уходили сотни тысяч наших земляков. На перроне звучали башкирские, русские, татарские, чувашские, марийские песни... Уходили отцы, мужья, сыновья, дочери. Искренне веря, что все они непременно вернутся домой. Живыми, с Великой Победой,- отметил глава региона Радий Хабиров.

Бюст Зои Космодемьянской открывали более скромно в небольшом скверике имени первой женщины Героя Советского Союза. Но пришли сюда не только депутаты, которые вложили личные средства в создание и установку памятника, но и местные жители. Для многих этот сквер особенно дорог и напоминает о важных событиях прошлого.

- До 90-х годов у нас здесь стоял памятник Зое Космодемьянской в полный рост. Сквер был огорожен забором, росли акации, стояли скамейки. Мы с будущей супругой здесь часто встречались. Но со временем все растащили, а памятник пропал. К счастью, появились депутаты-активисты, которые решили помочь нам восстановить разрушенное, - рассказал председатель местного уличного комитета 68-летний Михаил Анисимов.

Его супруга Нина Анисимова тоже радуется возрождению сквера: она хорошо помнит, как школьницей помогала сажать здесь клены.

- Это хорошо, что бюст поставили, и сквер нам вернули. На несколько лет здесь люди устроили свалку. Было обидно, ведь у нас столько воспоминаний связано с этим местом, - говорит Нина Анисимова.

Одним из инициаторов возрождения сквера стал первый заместитель Русского географического общества в РБ Вячеслав Аброщенко.

- Мы начали приводить в порядок сквер Зои Космодемьянской лет семь назад, свалку ликвидировали, потом асфальт положили и сквер узаконили. И вот итоговое мероприятие - установка бюста Герою Советского Союза, который станет напоминать о войне и героизме 18-летней девушки, ставшей символом самоотверженности и патриотизма, - заметил Вячеслав Аброщенко. - Но на этом останавливаться не будем. Планируем огородить сквер и видеокамеру поставить. Важно сохранить то, что создали.

Во время открытия бюста Зои Космодемьянской поодаль от всех стояла 82-летняя Лабида Галиева. В глазах у нее застыли слезы.

- У меня отец и брат на войне этой были и вернулись. Но много знакомых и родных так и не пришло домой. Может, молодежь посмотрит на этот бюст и помянет Зоечку и всех тех, кто отдал за победу свои жизни, - поделилась пенсионерка.

Справка "РГ"

Зоя Космодемьянская - красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта, заброшенная в 1941 году в немецкий тыл. Первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. Фашисты схватили ее во время выполнения задания, пытали, а затем казнили через повешение. Перед смертью Зоя Космодемьянская призвала сельчан бороться с нацистами, не бояться смерти и обещала фашистам, что за ее гибель им отомстят.

Цифра

300 тысяч рублей - в такую сумму обошелся бюст Зои Космодемьянеской.