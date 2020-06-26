Жигулевский завод "АКОМ" отметил свое 18-летие

25 июня 2020 года аккумуляторный завод "АКОМ" в Жигулевске отметил очередную дату со дня выпуска первой товарной продукции.

Именно здесь 18 лет назад было организовано производство аккумуляторных батарей (АКБ), которое стало флагманом отечественной отрасли химических источников тока. Коллектив АО "АКОМ" с гордостью несет этот статус, четко осознавая, что на его предприятие равняются другие производители.

По объемам производства и реализации аккумуляторов в России "АКОМ" лидирует уже восьмой год подряд. На старте производства в 2002 году завод был рассчитан на ежегодный выпуск одного миллиона АКБ, а в настоящий момент производственные возможности предприятия выросли до 3,5 миллиона батарей в год. В 2019 году объем выпуска превысил рекордные 2,6 миллиона АКБ, что на сто тысяч больше, чем в 2018-м.

Из года в год предприятие добивается значительных производственно-технологических успехов и общественно значимых достижений, наиболее яркие из которых находят место на доске почета заводской "Аллее славы".

В прошедшем году "АКОМ" первым в России начал производство полного цикла стартерных аккумуляторов с технологией AGM (Absorbent Glass Mat), а батарея REACTOR, производимая заводом, получила Диплом регионального этапа Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России".

Благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" предприятие опережающими темпами наращивает производительность труда - по итогам 2019 года прирост составил 22 процента относительно базового 2017 года. В Конкурсе лидеров производительности на Кубок имени А.К. Гастева "АКОМ" завоевал I место, показав лучшие показатели в развитии персонала, а в состязании за Всероссийскую премию "Производительность труда: Лидеры промышленности России" - IV место. В декабре 2019 года компания первой в Самарской области получила заем федерального Фонда развития промышленности на повышение производительности труда в максимально возможном размере софинансирования по этой программе - 300 миллионов рублей.

"АКОМ" является основным российским экспортером стартерных автомобильных аккумуляторов и единственным отечественным производителем АКБ, который имеет право на выпуск продукции со знаком "Сделано в России". В настоящий момент завод обеспечивает 65 процентов всего российского экспорта аккумуляторов, поставляя продукцию в 18 стран мира. В 2019 году зарубежные отгрузки предприятия увеличились почти на десять процентов в сравнении с предыдущим годом, освоены новые рынки: Польша, Болгария, Туркменистан. А участие в нацпроекте "Международная кооперация и экспорт" позволит предприятию к 2024 году увеличить объем экспорта более чем на 60 процентов по сравнению с базовым 2017 годом.

По итогам работы на зарубежных рынках "АКОМ" занял 1 место в российском рейтинге корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) в отрасли "Автомобильное машиностроение" и 2-е - во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта в категории "Крупный бизнес" (номинация "Экспортер года в сфере высоких технологий"), в федеральном рейтинге "ТехУспех-2019" завод, среди крупного бизнеса, разместился по экспорту на 16 месте.

В феврале 2020 года состоялась Вторая ежегодная международная научно-техническая конференция "BATTERY INNOVATION", которую "АКОМ" традиционно организует совместно с научно-техническим центром "Аккумулятор инноваций". В этом году мероприятие собрало более 160 экспертов отрасли, представляющих предприятия и организации из разных стран, в том числе Ассоциацию европейских производителей автомобильных и промышленных аккумуляторов "ЕВРОБАТ", в которой Россию в сфере производства химических источников тока "АКОМ" представляет как единственный участник.

В 2020 году, являясь главным поставщиком АКБ на российские автозаводы, "АКОМ" вошел в перечень системообразующих предприятий России. Завод обеспечивает более половины всех поставок на автосборочные конвейеры страны: АВТОВАЗ, РЕНО РОССИЯ, Группа ГАЗ, Петербургский тракторный завод, УралАЗ - давние партнеры предприятия. В 2019 году "АКОМ" начал поставки на российские производства Peugeot, Citroen, HAVAL, KIA. Завод возобновил отгрузки на Opel, а также получил номинацию на поставки грузовых АКБ для КАМАЗа. Осуществлен выход на рынок автопроизводителей Белоруссии: сегодня "МАЗ" на сто процентов комплектует свои автомобили батареями из Жигулевска, кроме того, "АКОМ" налаживает сотрудничество с заводом "БЕЛДЖИ".

Значительные успехи предприятия обусловлены, в том числе, поддержкой региональных и федеральных властей, благодаря которой "АКОМ" вносит весомый вклад в развитие инвестиционного и промышленного потенциала Самарской области. В поздравительном адресе Министерства промышленности и торговли Самарской области отмечена высокая значимость предприятия для региональной экономики: - "Высочайший профессионализм и компетентность руководителей и сотрудников, прекрасные трудовые традиции позволяют успешно проводить модернизацию производства, внедрять инновации, совершенствовать качество продукции. Сейчас перед вами стоят новые задачи, успешное решение которых позволит перейти предприятию на новый более высокий уровень развития".

Поздравления в адрес тружеников предприятия направила Дума городского округа Жигулевск, отметив, что "АКОМ", являясь крупнейшим работодателем города, на протяжении всей своей истории остается верным принципу активного участия в социальной политике муниципалитета и развитии промышленного потенциала.

В соответствии со сложившейся традицией знаменательных дат компания наградила своих лучших специалистов серебряными значками "АКОМ" и Почетными грамотами.

Стоит отметить, что прошедший год был ознаменован новой вехой в истории предприятия - начаты работы по запуску производства промышленных аккумуляторов. Компания "АКОМ-Индастриал", входящая в группу компаний "АКОМ", получила заем Фонда развития промышленности, заключив соглашение о технологической поддержке с мировым лидером в сфере производства промышленных аккумуляторов Eternity Technologies.

Комментарий

Николай Игнатьев, президент АО "ГК АКОМ":

- За успехами предприятия стоит огромный коллектив, который за годы работы стал большой семьей под названием "АКОМ". Главные усилия руководства компании сегодня сосредоточены на сохранении и развитии кадрового потенциала. Одно из подтверждений этого, что коллективный договор предприятия значительно шире стандартных документов, предусмотренных трудовым законодательством. Он гарантирует работникам индексации зарплаты и материальную помощь, доплаты за стаж и годовую премию. Все работники поощряются за добросовестный труд и достигнутые экономические, финансовые, материальные и другие результаты. Каждый может получить новые компетенции, профессиональные навыки и карьерное продвижение. Принцип работы компании "АКОМ" заключается в непрерывном процессе совершенствования. Нынешние непростые времена - это еще одна проверка на прочность. Я уверен, что с таким коллективом "АКОМ" не просто справится с текущими вызовами, но станет более закаленным, готовым к новым вызовам и свершениям!

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