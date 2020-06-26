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Проект: В регионах

Заслуженный врач России: Тува правильно подошла к борьбе с коронавирусом

Заслуженный врач Российской Федерации, Заслуженный работник здравоохранения Респубики Тыва Наталья Воверене оценила работу региональной власти по борьбе с новой коронавирусной инфекцией:
Фото: Пресс-служба Правительства Республики Тыва Фото: Пресс-служба Правительства Республики Тыва
Фото: Пресс-служба Правительства Республики Тыва

- На мой взгляд, изначально власти республики очень правильно и организованно подошли к решению вопросов противодействия распространению новой коронавирусной инфекции . Своевременно и качественно , что особенно важно, были выполнены все рекомендации федеральных структур- Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, Центрального штаба по борьбе с коронавирусом.

В короткие сроки было развернуто более чем достаточное количество специализированных коек, открыто два ковидных госпиталя, обучена армия медработников.

Причем, с учётом того, что непосредственно врачей инфекционистов у нас совсем немного, к работе оперативно были подключены медики всех специальностей, в том числе и педиатры и акушеры-гинекологи.

Знаю, что наши медики постоянно поддерживают методическую связь с ведущими специалистами страны по лечению ковида. Высокий уровень профессионализма наших врачей, как в лечебной работе, так и в организационной был подтвержден и в недавней оценке известных в России специалистов по фтизиопульмонологии.

Да, сейчас, мы имеем рост заболеваемости, рост летальности.

Но это было в прогнозах! Мы вступили в эпидемию на 3-4 недели позже остальных регионов, теперь имеем ожидаемый рост.

Конечно , играет отрицательную роль тот факт, что на фоне роста заболеваемости, увеличивается число заболевших медиков. Опять же ввиду того, что мы республика с относительно небольшим количеством населения, и медиков у нас не так много, как хотелось бы. На оставшихся здоровых медицинских специалистов сейчас огромная нагрузка и понятно, что могут и, наверняка, есть и будут сбои в оказании медицинской помощи.

Что касается летальности, мне не совсем были понятны сомнения представителей ЛДПР в Туве в цифрах летальности. Об этом очень много написано и даны разъяснения, есть смерть с ковидом и есть смерть от ковида, вся страна кодирует причины смертности по единым требованиям. Понятно, что человек страдающий сердечной недостаточностью имеет риск смерти больше от любой инфекции- гриппа, ОРВИ, кишечной инфекции и т.д.

Обязательно необходимо отметить беспрецедентно высокий уровень тестирования на ковид. У нас, это, безусловно, тоже повышает уровень выявленных и заболевших, в том числе бессимптомных. Понятно, что при таком большом количестве тестов страдает скорость информирования пациентов, но тут, наверное, просто физически рук не хватает ...Конечно, высокопрофессиональная помощь, в том числе лекарственная, СИЗами, инструментальная, может быть и кадровая необходима, но я больше, чем уверенна, что все эти позиции контролируются, и взвешенные необходимые решения будут приняты. Сомнений в этом у меня нет.

Релиз предоставлен Правительством Республики Тыва

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