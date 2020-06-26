Путин поддержал идею называть улицы в честь героев-медиков

Президент Владимир Путин поддержал идею называть улицы в городах в честь медиков, которые отдали свои жизни в борьбе за жизнь других людей в пандемию.

"Очень хорошая идея. Мы обязательно ее реализуем", - заметил Владимир Путин. Глава государства не исключил, что это могут быть не только улицы, но и долговременные объекты, школы, медучилища, институты.

С таким предложением к главе государства обратился участник встречи из Махачкалы. В Дагестане, кстати, уже есть проспект героев-медиков, рассказали президенту.

Еще ребята предложили называть школьные отряды волонтеров-медиков в честь врачей-героев.