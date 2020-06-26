Столетняя жительница КЧР вылечилась от коронавируса

В Карачаево-Черкесии 101-летняя жительница Адыге-Хабльского района Муслимат Аджиева вылечилась от коронавируса. Накануне она вернулась к себе домой, сообщили в правительстве региона.

Женщина поступила в госпиталь с двухсторонней полиорганной пневмонией первой степени. Врачи подтвердили у нее коронавирус. Состояние Муслимат Аджиевой оценивалось как среднетяжелое, рассказывают врачи. При этом отмечалось, что в таком возрасте могли возникнуть осложнения, тем более что у женщины есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Однако лечение прошло весьма успешно. Сами медики говорят, что во многом этому способствовал боевой дух пациентки. А сама Муслимат уверена, что обязана жизнью медикам. Она даже пригласила их в гости, отпраздновать выздоровление - конечно, когда у них будет время.

Врачи тоже прониклись большой симпатией к бабушке, и при выписке даже подарили ей кислородный концентратор для домашнего использования. По их словам, женщина может дышать самостоятельно и не нуждается в кислородной поддержке, но такой прибор ускорит процесс восстановления легких.