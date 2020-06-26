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26.06.2020 20:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КЧР после смерти 91-летнего ветерана от COVID-19 завели дело

Текст: Николай Грищенко
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

В Карачаево-Черкесии сотрудниками СК России возбуждено уголовное дело по факту смерти 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны с COVID-19. Медиков подозревают в причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Фото: iStock
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Как сообщает пресс-служба СКР, второго мая пожилой мужчина был госпитализирован Черкесскую клиническую больницу в связи с обострением сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, не добившись положительного результата в лечении, второго июня ветерана выписали из медицинского стационара для продолжения лечения в домашних условиях.

На несколько дней пожилой человек оказался без квалифицированной медицинской помощи. Он скончался 5 июня в собственной квартире.

"Несмотря на положительные результаты теста на COVID-19, надлежащая врачебная помощь пациенту не оказывалась, не назначалось диагностическое обследование, он не был переведен в медицинское учреждение, специализирующееся на лечении заболеваний коронавирусной инфекции", - сообщает прокуратура республики.

В рамках расследования уголовного дела назначены экспертизы и опрашиваются свидетели.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Пандемия коронавируса COVID-19

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