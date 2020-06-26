В КЧР участки для голосования по Конституции РФ защитили от COVID-19

В Карачаево-Черкесии все участки для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России подверглись дезинфекции для защиты от коронавирусной инфекции. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора средствами защиты обработаны 249 постоянных и один временный участок.

- На работу вышли​ ​2500 тысячи членов избирательных комиссий, а также 1250 наблюдателей.​ Члены комиссий и все участники голосования обеспечены средствами индивидуальной защиты - халатами, масками и защитными экранами. Самые активные наши граждане уже​ ​голосуют, - рассказала председатель избирательной комиссии по КЧР Лариса Абазалиева.

На участках для голосования действует масочный режим, а на входе проводится термометрия. Кроме того, участки в обязательном порядке через несколько часов работы проветриваются и дезинфицируются.

- Голосование проходит без происшествий и со строгим соблюдением правил санитарной безопасности. Скопления и очередей на участков удалось избежать, - рассказала представитель избиркома КЧР Елена Джантемирова.

Меры безопасности также предусмотрены и для тех избирателей, которые будут голосовать на дому. Процедура пройдет бесконтактным способом и с соблюдением социальной дистанции.​ Всего в КЧР зарегистрировано более 295 тысяч избирателей.