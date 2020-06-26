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Текст:   Марина Трубилина 
12:22 26.06.2020

Фонд защиты прав дольщиков достроит 9 проблемных домов в 4 регионах

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Решение о достраивании еще 9 домов для обманутых дольщиков принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, прошедший под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Фото: iStock
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"Благодаря принятому решению еще тысяча дольщиков скоро сможет отпраздновать новоселье", - отметил Хуснуллин.

Советом принято решение достроить три дома ЖК "Восточный" в Звенигороде, ключи от квартир получат более 670 человек. Также будут достроены дома ЖК "Парк" в Архангельской области (более 60 дольщиков), ЕСК "Феникс-Строй" в Кемеровской области (более 200 дольщиков) и "РегионСтройКомплекс" в Республике Башкортостан (более 110 дольщиков).

На завершение строительства 9 домов в четырех регионах будет направлено более 4 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда.

Всего фондом уже приняты решения о восстановлении прав более 18 тысяч дольщиков по всей стране.

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