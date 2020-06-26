КС РФ поручил уточнить порядок выезда детей за границу

Конституционный суд РФ признал необходимость совершенствования законодательства в вопросах выезда детей за границу. Положения статьи 21 ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" признаны не соответствующими Конституции РФ.

С жалобой на нарушение его конституционного права на свободу передвижения в высшую юридическую инстанцию страны обратился Игорь Николаенко из Омска. В свое время мужчина через суд добился запрета выезда за пределы РФ для дочери, потому что мать девочки проживает в США. Однако когда сам отец захотел поехать с девочкой сначала в Казахстан к родственникам, а затем в другие страны, выезд ему разрешили только в Казахстан и только в определенное время.

Изучив обстоятельства дела, КС напомнил, что несогласие родителя на выезд его ребенка из РФ не конкретизируется, то есть не требует указания на конкретные страну или период поездки. При этом запрет действует в отношении обоих родителей, а в случае возможность конкретной поездки оценивает только суд. Такую модель регулирования, которая может обеспечить реальное участие в жизни ребенка обоих родителей, КС читает конституционно допустимой, хотя и не единственной.

Однако судьи также обратили внимание на тот факт, что родитель, с которым ребенок проживает постоянно - особенно если второй живет за границей - "как правило, находится в лучшем положении, чтобы определить, отвечает ли текущим потребностям ребенка выезд его за пределы РФ". Если же суд оказывается ограничен в полномочиях разрешить выезд несовершеннолетнего за пределы РФ в сопровождении того родителя, с которым постоянно проживает, то налицо не только нарушение конституционного права на свободу передвижения (статья 27), но и несоразмерное ограничение прав граждан, что противоречит статье 55 Основного закона страны.

- Вмешательство государства в лице судебных органов в решение вопроса о возможности выезда несовершеннолетнего за границу в случае, когда спор между родителями полностью исчерпан или урегулирован в отношении конкретной поездки (тем более что выезд ребенка может в некоторых случаях быть вынужденным и не терпеть отлагательств, например с целью лечения, посещения заболевшего родственника), избыточно и не в полной мере согласуется со статьей 27, - также указал КС.

Федеральному законодателю суд поручил усовершенствовать порядок решения данного вопроса. Однако "и до вступления в силу нового регулирования суды не могут быть ограничены в возможности - при строгом соблюдении выраженных в настоящем постановлении правовых позиций - решить вопрос о выезде несовершеннолетнего за пределы РФ не только в части конкретной поездки, но и более широким образом", указал КС. Дело Игоря Николаенко подлежит пересмотру.