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26.06.2020 10:50
Проект: В регионах

Могилу Вещего Олега закроют для туристов

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Курган Вещего Олега в Старой Ладоге будет закрыт для посещения туристами, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Волховского района Ленобласти Алексея Брицуна.

Фото: mos.ru
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Сейчас туристы поднимаются на курган, известный историкам как "Олегова могила". Многие посетители воспринимают этот объект как смотровую площадку, с которой открывается панорамный вид на Старую Ладогу, можно увидеть как Староладожскую крепость, так и излучину реки Волхов.

Курган имеет статус объекта культурного наследия. Чтобы предотвратить разрушение памятника, районные власти приняли решение поставить вокруг кургана ограждение.

При этом о тотальном запрете на посещение памятника речи не идет. Районные власти совместно с региональным департаментом по сохранению объектов культурного наследия намерены найти компромиссное решение, чтобы не закрывать памятник совсем, но при этом сохранить культурный слой.

Справка "РГ"

Вещего Олега историки часто называют основателем древнерусского государства, его роль в том, что он фактически объединил два главных центра восточных славян, перенеся столицу из Новгорода в Киев. Прозвище "вещий" князь получил за свою дальновидность. Умер Олег в 912 году, есть две версии того, где находится могила князя. Многие историки склоняются к тому, что захоронен князь у Старой Ладоги. В Новгородской первой летописи сохранились сведения, что после поездки в Новгород князь отправился в Ладогу, но по пути его укусила змея и Олег скончался от яда.

Жители Старой Ладоги столетиями хранили легенды о том, что сопка недалеко от города на самом деле является курганом. В 1820 году на сопке были произведены раскопки, в ходе которых выяснилось, что местные жители были правы - археологи обнаружили несколько сожженных костей, а также оружие, его датировали VIII-IX веком. Утверждать со всей уверенностью, что захороненный в кургане человек - это действительно князь Олег, нельзя. Но тем не менее, вероятность этого довольно высока и этот курган называют в Старой Ладоге "Олеговой могилой".

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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