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26.06.2020 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мурманское судно "Кокшайск" сняли с мели норвежские спасатели

Текст: Алексей Михайлов

Мурманский траулер "Кокшайск", который 25 июня сел на мель в Норвежском море возле острова Арнойя губернии Тромс (Норвегия), сняли с мели два норвежских буксира. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Мурманска.

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- Судно уже стоит в порту Тромсё, - отметили в МСКЦ. - Информации о повреждениях у нас пока нет, это установит водолазный осмотр. Пострадавших среди экипажа также нет.

Ранее проверку по факту посадки "Кокшайска" на мель начала Мурманская транспортная прокуратура. На борту траулера находилось 35 человек экипажа.

По информации надзорных органов, судно дало течь, которую моряки устранили самостоятельно.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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