Петербургским улицам дали имена погибших подводников

В Санкт-Петербурге безымянным улицам присвоены имена погибших подводников.

В частности, в Петергофе появились улицы Андрея Воскресенского, Дениса Опарина, Дениса Долонского, Дмитрия Соловьева, Николая Филина и Константина Сомова, сообщают в Смольном.

Это имена шестерых из четырнадцати моряков-подводников, которые погибли год назад во время пожара. Возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, находившемся на полигоне боевой подготовки Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря. Все погибшие были приписаны к войсковой части 45707 в Петергофе.

Кроме того, новые названия получили еще несколько объектов. В Выборгском районе появился Внешний переулок (от Крутой улицы до Внутреннего кольца). Сквер возле дома на проспекте Стачек, 114а стал Ленинградским. Мост через реку Оккервиль - Гранитным, по названию улицы. Путепровод через Пискаревский проспект - Ново-Шафировским. Тоннель под Морским каналом в створе Двинской улицы теперь будет называться Канонерским.