Почти 100 тысяч жителей Ленобласти проголосовали досрочно

Власти Ленинградской области огласили итоги первого дня голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России. Накануне в голосовании приняли участие 99 416 жителей Ленинградской области.

По данным Леноблизбиркома, активность жителей Ленобласти составила 7 процентов.

Напомним, 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно продолжится до 1 июля включительно в помещении участковых избирательных комиссий Ленинградской области с восьми утра до восьми вечера, а также вне помещений для голосования.

В правительстве Ленинградской области подчеркивают, что голосование проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.