Суд отпустил жителя Ленобласти, приковавшего 10-летнего сына к батарее

Ленинградский областной суд отказал следователям в аресте местного жителя, которого задержали за то, что он приковал ребенка к батарее. Задержанного отпустили в зале суда, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

Напомним, ранее следователи задержали мужчину, который истязал своего 10-летнего сына. По версии правоохранителей, он надел на руку ребенка хомут с замком, приковав его к батарее. В таком состоянии мальчик находился несколько дней. Мужчину задержали в рамках возбужденного уголовного дела, было подано ходатайство о заключении его под стражу.

Уточняется, что инцидент произошел в деревне Меньково Гатчинского района области. Задержанным оказался местный житель 1967 года рождения. Выслушав доводы следствия, суд отказал в удовлетворении ходатайства об аресте и отпустил мужчину в зале суда.