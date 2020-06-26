В Карелии две тысячи человек проголосовали досрочно

В Карелии правом досрочного голосования по поправкам в Конституцию России воспользовались более двух тысяч человек. Более пяти тысяч проголосуют дома. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики. Всего же открылись 479 участков.

Голосование проходит в условиях беспрецедентных мер обеспечения безопасности: организован пункт температурного контроля, имеются все средства индивидуальной защиты, помещения постоянно обрабатываются дезинфицирующими растворами. На участках работают более двух тысяч общественных наблюдателей.

Между тем в соседней Вологодской области сформировано 975 участковых избирательных комиссий. Голосование организовано на постоянных и временных участках: предприятиях непрерывного цикла, придомовых территориях, парках и скверах. В сельские населенные пункты, где отсутствуют УИКи, специально приедут члены участковых избирательных комиссий.

Главы Карелии и Вологодской области уже проголосовали на своих участках.