В Петербурге начались летние трудовые смены для подростков

Провести летние каникулы с пользой не только для здоровья, но и для собственного кармана в этом году смогут порядка шести тысяч петербургских школьников. Возможность каждый день бывать в красивейших петербургских парках, которые до недавнего времени были закрыты для посещения, и при этом зарабатывать собственные деньги им предоставляет городской Центр занятости населения (ЦЗН).

- В каждом районе города примерно 10 - 15 процентов от общего числа учащихся, которые по возрасту уже имеют право работать, ищут такую возможность, - рассказала корреспонденту "РГ" начальник отдела активных программ ЦЗН Наталья Чернега. - В городском садово-парковом хозяйстве им всегда рады, потому что в "высокий сезон" рабочих рук особенно не хватает. Ежегодно примерно 20 процентов ребят приходит к нам на сезонные работы повторно, остальные - новенькие.

В период летних каникул подростки работают по четыре часа пять дней в неделю. Опасной или тяжелой работы - например, косить траву - им, конечно же, не поручают. А вот сгребать скошенное, убирать мусор, пропалывать клумбы, сажать однолетние цветы им вполне по силам. В трудовой книжке - ведь оформление нового сотрудника ведется по всем правилам - будет написано "рабочий зеленого хозяйства".

В этом году начать летние трудовые смены помешали ограничения, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Однако они же сделали процедуру трудоустройства более доступной, что называется, "в один клик". Как поясняют в ЦЗН, подать документы для участия в программе временной занятости подростков можно на сайте службы занятости населения, используя логин и пароль сервиса госуслуг.

- В личном кабинете отразится необходимый перечень документов: паспорт, медицинская справка по форме 086-у, банковские реквизиты платежной системы "МИР", ИНН, СНИЛС, справка из образовательной организации, - перечисляют специалисты. - При заключении трудового договора необходимо будет предоставить оригиналы этих документов, а также согласие одного из родителей, органа опеки и попечительства, трудовую книжку.

Заработная плата - в этом году она составляет 9,5 тысячи рублей в месяц, еще 1,5 тысячи - материальная помощь - будет приходить на банковскую карту. Трудовой договор составляется на один месяц, но при желании его можно продлить. А тем, кто захочет осенью совмещать учебу и работу, программа "В свободное от учебы время" такую возможность тоже предоставит. Правда, в этом случае трудиться подросткам можно всего два часа в день, но и такая занятость тоже востребована. С 1 января по 17 июня нынешнего года по программе временной занятости было трудоустроено 2128 молодых людей. В прошлом году эта цифра была существенно больше - 5793, а за все лето - 8489, но в ЦЗН уверены, что со снятием санитарных ограничений ситуация выправится.

Приоритет при временном трудоустройстве имеют дети из малообеспеченных и многодетных семей, однако таких немного, отмечает Наталья Чернега. Тем более что возможностями садовников предложения не ограничиваются. Трудолюбивым подросткам, например, очень рады в налоговой службе, где приходится копировать и подшивать огромное количество бумажных документов. Есть даже возможность попробовать себя в журналистике - набирать или творчески перерабатывать материалы для сайтов муниципальных подростковых и молодежных клубов. С грамотностью в этом случае сначала поможет компьютер, а потом проверит специалист - корректор.

Финансирование программы трудоустройства подростков берет на себя городской бюджет. Право создавать рабочие места для молодых петербуржцев городские предприятия получают в результате конкурсных процедур, затраты на оборудование и обучение подростков им полностью компенсируются. Но для самих предприятий, которые принимают участие в программе, здесь важны не только рабочие руки "в сезон", но и профориентационная работа. Возможность увидеть различные сферы жизни города изнутри может дать молодому человеку толчок в правильном направлении, считают в Центре занятости населения.

Справка "РГ"

С 7 мая по 1 июля 2020 года направить документы для временного трудоустройства подростков от 14 до 18 лет можно только в личном кабинете на сайте r21.spb.ru.