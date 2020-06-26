В Вологде наградили пятилетнюю девочку за спасение брата из огня

В Вологде в канун Дня города наградили жителей, которые в экстренных ситуациях проявили лучшие человеческие качества. И среди них - пятилетняя Ксюша.

Эта девочка спасла младшего брата из горящей квартиры. Она выбила стекло в окне и сначала помогла выпрыгнуть брату с третьего этажа, а потом выбралась сама. Внизу их ловили рабочие, которые ремонтировали соседнее здание и услышали детские крики. Сначала они пытались найти какое-то одеяло, но не получилось. И тогда решили ловить малышей на руки.

Как написал в своей группе в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, рабочие сразу же бросились на помощь и спасли детей. За свою самоотверженность и слаженность действий они достойны наград.

Как рассказала сама Ксюша, дедушка тушил пожар, а они с братом спрыгнули вниз. "Внизу нас ловили дяденьки", - отметила девочка.