"Зенит" благодаря двум реализованным пенальти обыграл "Крылья Советов"

В матче 24-го тура РПЛ "Зенит" на своем поле переиграл "Крылья Советов" - 2:1.

Накануне матча "Зенит" считался явным фаворитом, однако в первом тайме хозяева так и не смогли отрыть счет. Более того, у самарского клуба было несколько моментов для того, чтобы забить гол. Особенно активен был арендованный у "Спартака" Максим Глушенков, который под занавес первой половины встречи ударом головой поразил ворота "Зенита".

Но после перерыва хозяева получили право на пенальти. Бригада видеоассистентов рефери усмотрела преднамеренную игру рукой у Артема Тимофеева и Артем Дзюба счет сравнял. Вскоре "Зенит" вышел вперед. И снова с пенальти. Игрок самарцев слегка прихватил рукой Алексея Сутормина, который сразу же рухнул на газон. Итог- пенальти и Дзюба вывел хозяев вперед.

В конце матча произошел спорный момент. Гости поразили ворота "Зенита", но арбитры VAR усмотрели игру рукой у Глушенкова, хотя повторы так и не дали четкого представления, куда же попал мяч рикошетом от головы. Но после длительного изучения все же было решено взятие ворот отменить.

"Зенит" продлил беспроигрышную серию до 13 матчей и продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 56 очков. У идущего вторым "Локомотива" - 44 очка и на матч меньше. Самарцы остались на 16-м месте.