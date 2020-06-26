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26.06.2020 14:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Железнодорожное сообщение с Калининградом возобновят 1 июля

Текст: Ульяна Вылегжанина

Движение пассажирских поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград, приостановленное из-за коронавируса, возобновится 1 июля. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказал руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. По его словам, железнодорожники подтвердили дату главе региона Антону Алиханову.

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Поезда из "большой России" в Калининград следуют транзитом через Беларусь и Литву. Поэтому в начале апреля железнодорожное сообщение между самым западным российским регионом и другими субъектами РФ было приостановлено. В течение почти трех месяцев добраться до Янтарного края можно было только на самолете.

По состоянию на 26 июня коронавирус диагностировали 2392 жителям региона. 1370 человек выздоровели, 38 пациентов скончались.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Пандемия коронавируса COVID-19

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