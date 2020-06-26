Железнодорожное сообщение с Калининградом возобновят 1 июля

Движение пассажирских поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград, приостановленное из-за коронавируса, возобновится 1 июля. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказал руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. По его словам, железнодорожники подтвердили дату главе региона Антону Алиханову.

Поезда из "большой России" в Калининград следуют транзитом через Беларусь и Литву. Поэтому в начале апреля железнодорожное сообщение между самым западным российским регионом и другими субъектами РФ было приостановлено. В течение почти трех месяцев добраться до Янтарного края можно было только на самолете.

По состоянию на 26 июня коронавирус диагностировали 2392 жителям региона. 1370 человек выздоровели, 38 пациентов скончались.