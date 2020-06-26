10 тысяч астраханцев проголосуют на дому по поправкам в Конституцию РФ

В Астраханской области открылся 571 участок для голосования по поправкам в Конституцию, участки будут работать до 1 июля с 8.00 до 20.00, чтобы избежать скопления людей в одно время.

Как сообщил зампредседателя облизбиркома Владимир Золотокопов, для астраханцев, которые не могут или опасаются прийти на избирательный участок, организовали голосование дома, и уже поступило 10 тысяч таких заявлений.

Кроме этого, открылись 15 временных участков для голосования в больницах, на вокзале, в СИЗО и для работников нефтяных платформ на Каспии.

Всего в регионе зарегистрировано 731 546 граждан, которые имеют право принять участие в голосовании. За процессом следят 2 800 наблюдателей. Как сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора, в ходе голосования соблюдаются санитарные меры безопасности. Например, при входе на избирательный участок в Астраханском гостехуниверситете, голосующие наступают на специальный дезинфицирующий коврик.

Всем участникам голосования измеряют температуру и предоставляют набор средств индивидуальной защиты: перчатки, маску, а также одноразовую ручку. Для соблюдения дистанции между голосующими на полу - разметка.

- Паспортные данные мы сверяем на расстоянии, - рассказала председатель участковой избирательной комиссии в АГТУ Наталья Лебедянская. По ее словам, чтобы минимизировать контакт, граждане не передают документы в руки, а просто показывают его членам комиссии в раскрытом виде.