Новости

Порошенко предрекли тюремную камеру после заявления о Крыме 12:47
На форуме "Армия-2020" представят более 25 тысяч образцов вооружений 12:44
В МВД сообщили о ликвидации почти 60 нарколабораторий в первом квартале 12:44
В Петербурге синтезировали новый материал для изучения черных дыр 12:41
В Костроме украли съемную квартиру 12:37
Мурашко: Прививки от различных инфекций получают 96 процентов детей 12:36
Губернатор Дона проголосовал по поправкам в Конституцию России 12:34
В Хабаровском крае экипаж судна посадили на карантин из-за вспышки COVID-19 12:33
Названо число москвичей, готовых ездить на работу на велосипеде 12:31
Лукашенко призвал чиновников Минской области ориентироваться на крупные инвестпроекты 12:30
Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым 12:27
В Ярославской области откроют торговые центры 12:27
РФ и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сфере правовой помощи 12:25
В Москве вручную проверят реестр электронных избирателей 12:23
Фонд защиты прав дольщиков достроит 9 проблемных домов в 4 регионах 12:22
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции в первый день составила 9,2% 12:19
Стартовало народное голосование премии "Класс" 12:17
10 тысяч астраханцев проголосуют на дому по поправкам в Конституцию РФ 12:17
В Пермском крае будут судить мать, бросившую пятерых детей в опасности 12:15
Бывшему курганскому вице-губернатору продлили арест 12:11
Мурманское судно "Кокшайск" сняли с мели норвежские спасатели 12:07
В России зарегистрировано 50 тест-систем для определения COVID-19 12:05
В КЧР участки для голосования по Конституции РФ защитили от COVID-19 12:05
В Москве прогнозируются дачные пробки 12:01
СК расследует гибель российских туристов в Турции 12:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
26.06.2020 12:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

10 тысяч астраханцев проголосуют на дому по поправкам в Конституцию РФ

Текст: Наталья Коротченко
Фото: Анатолий Деникин Фото: Анатолий Деникин
Фото: Анатолий Деникин

В Астраханской области открылся 571 участок для голосования по поправкам в Конституцию, участки будут работать до 1 июля с 8.00 до 20.00, чтобы избежать скопления людей в одно время.

Как сообщил зампредседателя облизбиркома Владимир Золотокопов, для астраханцев, которые не могут или опасаются прийти на избирательный участок, организовали голосование дома, и уже поступило 10 тысяч таких заявлений.

Фото: Избирательная комиссия КЧР
В КЧР участки для голосования по Конституции РФ защитили от COVID-19

Кроме этого, открылись 15 временных участков для голосования в больницах, на вокзале, в СИЗО и для работников нефтяных платформ на Каспии.

Всего в регионе зарегистрировано 731 546 граждан, которые имеют право принять участие в голосовании. За процессом следят 2 800 наблюдателей. Как сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора, в ходе голосования соблюдаются санитарные меры безопасности. Например, при входе на избирательный участок в Астраханском гостехуниверситете, голосующие наступают на специальный дезинфицирующий коврик.

Всем участникам голосования измеряют температуру и предоставляют набор средств индивидуальной защиты: перчатки, маску, а также одноразовую ручку. Для соблюдения дистанции между голосующими на полу - разметка.

- Паспортные данные мы сверяем на расстоянии, - рассказала председатель участковой избирательной комиссии в АГТУ Наталья Лебедянская. По ее словам, чтобы минимизировать контакт, граждане не передают документы в руки, а просто показывают его членам комиссии в раскрытом виде.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Голосование по поправкам в Конституцию РФ

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Пушков прокомментировал заявление Порошенко о "возвращении" Крыма
Bloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против "Северного потока-2"
Суд: Серебренников руководил преступной схемой по хищению госсредств
Минобороны: 35 иностранных самолетов провели разведку у границ России
О чем рассказал Владимир Путин в обращении к россиянам
Павел Крашенинников: Поправки в Конституцию усилят соцзащиту граждан