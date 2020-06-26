Фрегат ЧФ "Адмирал Григорович" начал возвращение в Севастополь

Экипаж фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" проходит черноморские проливы Дарданеллы и Босфор. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ.

Корабль возвращается в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ. Экипаж фрегата совершил переход в акваторию Индийского океана, где участвовал в мероприятиях, посвященных демонстрации флага Российской Федерации.

По плану ротации сил Черноморского флота в дальней морской зоне фрегат "Адмирал Григорович" сменил фрегат "Адмирал Макаров", ранее прибывший в Средиземное море.