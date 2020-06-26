Губернатор Дона проголосовал по поправкам в Конституцию России

В Ростовской области открылось 2613 участков для голосования по поправкам в Конституцию России. Одним из первых свой гражданский долг исполнил губернатор региона Василий Голубев.

Голосование прошло в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: на входе обязательная термометрия, индивидуальные наборы для голосования, разметка санитарного дистанцирования.

- Замечаний по организации безопасности, по выполнению санитарных норм нет. Мы к этому заранее готовились. Должна быть обеспечена безопасность тех, кто здесь работает, наблюдателей и, конечно, тех, кто приходит голосовать, - подчеркнул Василий Голубев.

Отметим также, что жители Ростовской области могут сделать выбор в рамках проекта "Народный совет" и определить, на какие цели пойдут 500 миллионов рублей из регионального бюджета.