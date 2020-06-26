На Кубани в первый день проголосовали свыше 412 тысяч человек

В Краснодарском крае в первый день голосования по внесению поправок в Конституцию России избирательные участки посетили 412 тысяч 505 человек. Итоги огласила избирательная комиссия региона.

Всего на территории Кубани накануне открылось 2799 участков для голосования. И в каждом созданы необходимые санитарные условия для защиты от коронавирусной инфекции. В этом убедились корреспонденты "РГ", посетив несколько пунктов в центральной части Краснодара.

Уже на пороге здания гимназии № 36, в котором расположился один из участков, каждому посетителю измеряется температура, предоставляется антисептик, чтобы обработать руки, медицинская маска, прозрачные полиэтиленовые перчатки и напоследок шариковая ручка - для заполнения бюллетеня.

"Помещения регулярно дезинфицируют и убирают. Кроме того, у нас специально установлен рециркулятор - прибор для обеззараживания воздуха", - поясняют в участковой избирательной комиссии.

На стрелках часов почти двенадцать дня, на улице установилась палящая жара, но, несмотря на это, люди постоянно приходят - за 10 минут бюллетень с голосом в урну кинули несколько человек.

- Из-за пандемии решила не рисковать и проголосовала сегодня на своем участке, так как сейчас провожу время дома в декретном отпуске с маленьким ребенком, - поясняет жительница Краснодара Екатерина Дрегля.

- У меня муж военный, поэтому для голосования нам отвели строго два дня - как раз сегодня и завтра, - отмечает с улыбкой молодая мама Елена, пришедшая на участок с дочкой.

- А я лично не хотел откладывать все до последнего момента. Уверен, что первого июля на избирательных пунктах будет столпотворение, и жаль просто терять время в очереди, чтобы выразить свою гражданскую позицию, - поделился уже на другом участке Андрей Стальмаков. В этот день он проголосовал за поправки в компании своей маленькой черной собачки Кнопы, которую все время держал на руках.

Кстати, в ходе процедуры голосования сохраняется санитарное дистанцирование, даже паспорт гражданин не передает из рук в руки члену комиссии для сверки в списках, а показывает на расстоянии.

- В досрочное голосование мы наблюдаем достаточно хорошую явку, - говорит председатель участка избирательной комиссии № 2010 Евгений Шульга. - Конечно, для нас это совершенно новый опыт, так как до этого в избирательном праве не было предусмотрено такой процедуры. Но данный формат принят для того, чтобы в полном объеме выполнить требования Роспотребнадзора. В течение часа голосуют не более 15 человек. Поэтому, с одной стороны, досрочный период служит безопасности и удобству людей, а с другой - позволит, возможно, разгрузить избирательные участки первого июля.

Голосование также проводится во дворах домов с 25 по 30 июня. С адресами постоянных участков для голосования можно ознакомиться на официальном сайте регионального избиркома.