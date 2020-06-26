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26.06.2020 12:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Порошенко предрекли тюремную камеру после заявления о Крыме

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Экс-президент Украины Петр Порошенко не имеет морального права делать заявления по поводу принадлежности Крыма. Новости о жизни республики он должен изучать, сидя в тюремной камере - такое мнение "РГ" высказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя недавнее заявление Петра Порошенко о появившемся у Украины "уникальном шансе вернуть себе полуостров".

- Еще в 2014 году я говорила, что рано или поздно народ Украины поднимет Порошенко на вилы, - напомнила Ольга Ковитиди. - И сегодня то огромное количество уголовных дел, фигурантом которых стал экс-президент, подтверждает, что мы не случайно об этом говорили.

Фото: iStock
Пушков прокомментировал заявление Порошенко о "возвращении" Крыма

Сенатор напомнила о беспрецедентных объемах финансирования республики из федерального бюджета на протяжении шести лет после возвращения Крыма в состав России. Сотни миллиардов рублей, вложенных в крупнейшие инфраструктурные объекты полуострова, его социальную сферу, экономику, регион прежде никогда не видел. При этом ни один пункт Федеральной целевой программы развития Крыма не был сокращен в период пандемии коронавируса.

- Ничего этого во время пребывания Крыма в Украине не делалось, - сказала Ковитиди. - Хочется напомнить пану Порошенко, что Россия не сможет уйти из Крыма, потому что она никогда его не покидала. Крым всегда был русским, именно поэтому Украина не вкладывала в Крым никаких денег.

Сенатор назвала заявление Порошенко ошибкой, которая может пагубно отразиться на его будущем.

- Я уверена, что у Украины на самом деле появился уникальный шанс призвать к ответу выскочившего на какое-то время из политического тумана Петра Порошенко. То, как развивается Крым, Порошенко должен изучать через прессу, сидя в тюремной камере. Не ему судить о том, что делается в нашем доме, - заявила Ольга Ковитиди. - Его заявление - это большая ошибка Порошенко, потому что на какой-то период времени всем было не до него - пандемия отвлекла внимание от его персоны. Теперь же у Украины есть возможность перевести его из статуса свидетеля в статус подозреваемого и избрать ему меру пресечения. Это было бы правильно. А еще лучше назначить ему какие-то работы - пусть трудится, на Украине работы много.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Киева появился шанс консолидировать международное сообщество и вернуть себе Крым, поскольку в условиях экономического кризиса после пандемии коронавируса у России якобы нет денег на финансирование республики.

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