С 29 июня на Дону заработают летние кафе, детские лагеря и базы отдыха

В Ростовской области с 29 июня возобновят работу открытые площадки летних кафе, курортные отели и санатории, центры отдыха и туристические базы. Начнется также навигация прогулочных судов на Дону и других реках региона.

Соответствующее постановление подписал глава региона Василий Голубев. В документе также говорится, с 27 июня в Ростовской области снова можно проводить официальные спортивные соревнования с участием зрителей, но заполнять позволено только 10 процентов от числа зрительских мест. Однако плавательные бассейны остаются закрытыми.

Смогут начать деятельность детские оздоровительные лагеря - пришкольные и загородные, а также парки культуры и отдыха. Откроют двери зоопарки, но без доступа в крытые павильоны, аттракционы и манежи.

Тем не менее в общественном транспорте и местах массового скопления людей сохраняется масочный режим. По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области насчитывается 9195 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии от COVID-19 скончались 105 жителей региона.