Новости

В Крыму суд приостановил скандальную стройку у подножия Кара-Дага 17:15
Более 350 тысяч жителей Татарстана проголосовали по поправкам 17:14
Путин поручил увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке 17:11
Появилось видео допроса жительницы Астрахани, замуровавшей сына в бетон 17:10
На дорогах Москвы образовались пробки 17:03
Путин обратится к выпускникам с речью 17:02
Володин возложил цветы к памятнику Примакова 17:02
В первый день проголосовали десять процентов пензенцев 17:02
В Вологде наградили пятилетнюю девочку за спасение брата из огня 17:00
Новый Lamborghini разбили спустя 20 минут после покупки 17:00
Брачный аферист из Африки выманил у жительницы Тулы более миллиона рублей 16:51
В Глазго неизвестный убил троих прохожих 16:45
Директор заповедника предупредил об отравлении оленей после ЧП в Норильске 16:42
В Орске очаг коронавирусной инфекции выявили на рынке "Авангард" 16:30
Миронов призвал упростить размещение туристов в санаториях 16:27
На подъезде к Казани произошло смертельное ДТП с КамАЗом 16:27
Депутат МГД Евгений Герасимов рассказал о новых прогулочных маршрутах ВДНХ 16:22
Ведущей "Адской кухни" Ивлев развелся после 23 лет брака 16:18
97-летний ветеран назвала Путина любимым президентом 16:07
В Госдуме назвали "агонией" слова Порошенко о шансе на Крым 16:04
Дети из Нигерии сделали "ремейк" "Тайлера Рейка" к восторгу авторов 16:03
Видео: байк чудом ушел от столкновения легковушки с фургоном 16:02
Путин поддержал идею называть улицы в честь героев-медиков 15:56
Россия намерена увеличить поставки газа в Китай 15:56
Лукашенко недоволен работой над новым проектом Конституции Беларуси 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
26.06.2020 17:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму суд приостановил скандальную стройку у подножия Кара-Дага

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Строительство на границе охранной зоны заповедника Кара-Даг, вызвавшее протесты местных жителей и ставшее причиной депутатского расследования, приостановлено решением Феодосийского городского суда. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Феодосийского городского совета Артем Мельниченко.

Фото: Александр Горный
Почему власти Крыма не могут остановить стройку у Карадагского заповедника

- На основании представления прокуратуры Крыма Госстройнадзор направил исковое заявление в Феодосийский городской суд об отмене выданного уведомления от 9 декабря 2019 года на начало строительных работ у родника "Лягушка". Также должны быть приняты обеспечительные меры для недопущения строительства на этом земельном участке, - сообщил депутат, приложив копию решения суда. - Феодосийский городской суд 22 июня удовлетворил ходатайство.

Сейчас, по данным Мельниченко, спорный участок находится под охраной судебных приставов, строительные работы на нем приостановлены.

Напомним, строительство прямо на пути миграции животных заповедника началось во время периода самоизоляции. Вблизи родника "Лягушка" на границе с охранной зоной заповедника появился вагончик рабочих, участок огородили сеткой и вырыли котлован. В дальнейшем под напором общественности строительство было приостановлено, однако затем вновь возобновилось - рабочие начали заливать фундамент будущего здания.

Как выяснилось, еще в 2005 году депутаты Щебетовского поссовета передали три участка в этом месте в частные руки. Два из них предназначались для сельхозработ, один - для индивидуального жилищного строительства. С тех пор участки несколько раз сменили собственника. Теперь законность решения депутатов поссовета о передаче земли выясняют следственные органы.

Администрация Карадагского заповедника пояснила, что установить охранную зону границ помешала затянувшаяся судебная тяжба с владельцем другого земельного участка. Сейчас заповедник ведет работу в этом направлении, но геодезисты завершат изыскания лишь к концу лета.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Недвижимость Коммерческая недвижимость Экономика Недвижимость Земля Общество Экология Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин может выступить с обращением к гражданам накануне голосования
В Минтрансе назвали сроки открытия международного авиасообщения
За сутки в России подтверждено 6 800 случаев COVID-19 в 85 регионах
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Что известно о деле с пятью младенцами, найденными в московской квартире
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством