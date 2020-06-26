В Крыму суд приостановил скандальную стройку у подножия Кара-Дага

Строительство на границе охранной зоны заповедника Кара-Даг, вызвавшее протесты местных жителей и ставшее причиной депутатского расследования, приостановлено решением Феодосийского городского суда. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Феодосийского городского совета Артем Мельниченко.

- На основании представления прокуратуры Крыма Госстройнадзор направил исковое заявление в Феодосийский городской суд об отмене выданного уведомления от 9 декабря 2019 года на начало строительных работ у родника "Лягушка". Также должны быть приняты обеспечительные меры для недопущения строительства на этом земельном участке, - сообщил депутат, приложив копию решения суда. - Феодосийский городской суд 22 июня удовлетворил ходатайство.

Сейчас, по данным Мельниченко, спорный участок находится под охраной судебных приставов, строительные работы на нем приостановлены.

Напомним, строительство прямо на пути миграции животных заповедника началось во время периода самоизоляции. Вблизи родника "Лягушка" на границе с охранной зоной заповедника появился вагончик рабочих, участок огородили сеткой и вырыли котлован. В дальнейшем под напором общественности строительство было приостановлено, однако затем вновь возобновилось - рабочие начали заливать фундамент будущего здания.

Как выяснилось, еще в 2005 году депутаты Щебетовского поссовета передали три участка в этом месте в частные руки. Два из них предназначались для сельхозработ, один - для индивидуального жилищного строительства. С тех пор участки несколько раз сменили собственника. Теперь законность решения депутатов поссовета о передаче земли выясняют следственные органы.

Администрация Карадагского заповедника пояснила, что установить охранную зону границ помешала затянувшаяся судебная тяжба с владельцем другого земельного участка. Сейчас заповедник ведет работу в этом направлении, но геодезисты завершат изыскания лишь к концу лета.