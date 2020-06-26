В Сочи воздушный шар рухнул в море

Воздушный шар с одним человеком на борту упал в акваторию Черного моря, напротив поселка Головинка Лазаревского района Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Информация о том, что примерно в трех километрах от берега сильный ветер уносит воздушное судно и горючее заканчивается, поступила сегодня утром.

Спасатели вышли на катере навстречу теряющему высоту аэростату, обнаружили приводнившийся летательный аппарат и эвакуировали на берег пилота воздушного шара 1985 года рождения, жителя Адлерского района Сочи. Медицинская помощь ему не потребовалась. Затем достали из воды оболочку и прицепную кабину шара.

Воздухоплаватель рассказал, что отправился в свободный полет с двумя туристами на борту. Романтическое путешествие по долине реки Шахе проходило прекрасно, но на Черноморском побережье усилился ветер и стал уносить шар в море.

Молодую пару удалось пересадить на катер и отправить на берег, сам же пилот пытался вернуться к суше, но его продолжало уносить в открытое море, поэтому он вызвал спасателей. Количество горючего не было рассчитано на такой длительный полет, воздушное судно начало постепенно снижаться к воде, но стало практически неуправляемым из-за скорости и направления ветра.