Челябинский замгубернатора самоизолировался из-за COVID-19

В правительстве Челябинской области вновь объявлен карантин из-за коронавируса. Сразу у троих сотрудников управления общественных связей выявлены положительные анализы на COVID-19, сообщили в пятницу в пресс-службе главы региона.

- У троих сотрудников управления общественных связей правительства Челябинской области, в том числе и у начальника управления, выявлены положительные результаты анализа на COVID-19, - сообщили в пресс-службе. - Все заболевшие изолированы, их состояние удовлетворительное. Контактировавшие с ними сотрудники правительства отправлены на самоизоляцию. Также самоизолировался и сдал тест на коронавирус заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин.

В здании правительства организованы санитарно-эпидемиологические мероприятия, проводится термометрия сотрудников, дезинфекционная обработка помещений.

Кстати

За последние сутки число подтвержденных диагнозов COVID-19 выросло в Челябинской области на 162 и достигло 6982 случаев. Скончались три пациента. Число жертв пандемии выросло в регионе до 138 человек.