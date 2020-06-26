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26.06.2020 09:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У тюменки после операции на желудке случайно нашли опухоль в легком

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Тамара Шаргина/Пресс-служба ГБУЗ ТО "ОКБ №1" Фото: Тамара Шаргина/Пресс-служба ГБУЗ ТО "ОКБ №1"
Фото: Тамара Шаргина/Пресс-служба ГБУЗ ТО "ОКБ №1"

Пожилой тюменке пришлось перенести подряд две сложные операции: после гастрэктомию желудка (то есть полностью удалили его, соединив оставшиеся концы пищевода и двенадцатиперстной кишки) у нее начались проблемы с дыханием, причиной которых, как выяснили врачи, стала опухоль в бронхе.

Фото: iStock
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60-летняя пациентка обратилась в больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Ее прооперировали, но во время восстановительного периода она внезапно начала задыхаться. Женщину направили в ОКБ №1, где у нее диагностировали злокачественную опухоль левого главного бронха.

"Из-за прогрессирования болезни потребовалось повторное вмешательство. Ждать полного восстановления после предыдущей операции было нельзя: онкология всегда крайне опасна", - говорит Тамара Шаргина, пресс-секретарь медучреждения.

Доктора применили мультидисцилинарный подход. Торакальные хирурги выполнили резекцию левого главного бронха и удалили верхнюю часть легкого с метастазами. Кардиохирурги провели резекцией легочной артерии с анастомозом "конец в конец" (при такой методики делают прямое соединение концов полых органов, кишечника или кровеносных сосудов).

Все было проделано за один наркоз, кроме того врачи смогли сохранить нижнюю часть левого легкого пациентки.

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